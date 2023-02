"Depuis que mon fils est né..." : Léa Salamé surchargée, ce qu'elle ne peut jamais faire avec Gabriel

À la radio sur France Inter mais aussi à la télévision dans Quelle époque ! (France 2) chaque samedi soir, sans parler des émissions ponctuelles qu'elle présente... Léa Salamé a un emploi du temps bien chargé. Mais à 43 ans, la journaliste est très heureuse de s'être construit une aussi belle carrière. Néanmoins, cela implique forcément quelques sacrifices. Et parfois, c'est sa vie de maman qui s'en retrouve impactée.

Léa Salamé a eu un enfant en mars 2017 avec l'essayiste et homme politique Raphaël Glucksmann. Un petit garçon prénommé Gabriel. Et pour lui, elle serait certainement prête à lever le pied. Lors d'une interview accordée à Puremédias, elle s'est confiée sur son rythme de vie très intense qui l'empêche de partager des instants avec son fils. "Je peux vous dire que ça fait sept ans que je suis dans cette matinale. Ça fait sept ans que je dors entre cinq et six heures par nuit. Je ne suis pas Emmanuel Macron. Il me faut plus d'heures de sommeil. Je n'ai pas le temps de faire de siestes, car je dois préparer Quelle époque !. Je dois m'occuper de mes enfants. J'ai une famille. Depuis que mon fils est né, je ne prends jamais le petit-déjeuner avec lui et je ne l'emmène jamais à l'école", a-t-elle fait savoir. La matinalière ne peut alors que se "rattraper le soir" : "C'est moi qui m'occupe du dîner, du bain et du coucher".

Je n'ai plus 20 ans

C'est pourquoi Léa Salamé envisage "des évolutions l'an prochain". L'ex-acolyte de Laurent Ruquier a en effet révélé être notamment en "discussion" avec la direction de France Inter pour évoquer son avenir au sein de la station de radio. "J'y suis très attachée. Mais il y a aussi la fatigue quand vous avez des milliers d'heures de sommeil en retard. À un moment, je n'ai plus 20 ans. C'est fatigant. Je suis en réflexion avec la direction de France Inter. C'est sur la table. On a de vraies discussions", a-t-elle annoncé.

Rappelons que Léa Salamé est également la belle-mère d'Alexandre (11 ans, fruit des anciennes amours de Raphaël Glucksmann avec son ex Eka Zgouladze).