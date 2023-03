Michel Denisot en superstar face à Nicolas Bedos et sa compagne : soirée délirante dans un haut lieu parisien

Ce mercredi 15 mars, une soirée cocktail a été organisée dans le mythique café des Deux Magots, dans le 6ème arrondissement de Paris. L'objectif était de célébrer la sortie du livre de Michel Denisot On peut rire de tout, sauf en mangeant de la semoule, paru le 9 mars dernier aux éditions Plon. Nouveau projet littéraire donc, pour le père Marie-Cerise et Louise (nées de son union avec Martine Patier, ndlr), lui qui avait déjà sorti un ouvrage en mars 1995 avec Nicolas Sarkozy (intitulé Au bout de la passion, l'équilibre, ndlr), ainsi qu'un autre aux éditions Fayard en 2014 qu'il avait nommé Brèves de vies.

Cette fois-ci, dans ce nouveau livre, il s'attaque donc à un sujet inconditionnel et intemporel : l'humour. Afin d'en faire la promotion, et d'en célébrer la sortie, l'ancien président du Paris Saint-Germain a donc décidé d'organiser une grande soirée dans ce prestigieux établissement de la capitale, à laquelle étaient conviées de nombreuses personnalités venues de tous les horizons. Parmi celles-ci : le réalisateur Nicolas Bedos, qui avait fait beaucoup parler de lui en novembre dernier avec la sortie en salles de son film Mascarade. Le fils de Guy Bedos, accompagné à cet événement de sa compagne Pauline Desmonts, a pris la pose avec le héros de la soirée.

Du beau monde

Michel Denisot a également été photographié en présence d'Indira Ampiot - élue Miss France 2023 il y a quelques mois et accompagnée de la nouvelle présidente de l'événement Alexia Laroche-Joubert - et de Christophe Dechavanne, qui signait en septembre dernier son retour à la télévision dans l'émission Quelle époque! qu'il co-anime avec la journalisteLéa Salamé chaque samedi soir.

Impossible également de ne pas mentionner les présences à cette soirée de l'écrivain et ancien chroniqueur d'On est pas couché Éric Naulleau, de Christophe Carrière, auparavant présent chaque soir sur le plateau de Touche Pas à mon poste, mais aussi de la femme politique Roselyne Bachelot, qui avait déjà fait le plaisir à Michel Denisot de venir dans son émission Le Grand Journal, à l'époque où celle-ci existait encore et était diffusée sur Canal+. À noter que la comédienne Pauline Lefèvre a également fait le déplacement et a pu profiter avec les autre convives des nombreux amuse-gueule et breuvages qui étaient à sa disposition.