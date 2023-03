Diaporama : Michel Denisot en superstar face à Nicolas Bedos et sa compagne : soirée délirante dans un haut lieu parisien

Michel Denisot en superstar face à Nicolas Bedos et sa compagne : soirée délirante dans un haut lieu parisien

Michel Denisot a pris la pose avec Nicolas Bedos ce mercredi. Nicolas Bedos, Michel Denisot - Cocktail pour la sortie du livre de Michel Denisot " On peut rire de tout, sauf en mangeant de la semoule" aux Deux Magots à Paris. © Veeren/ Bestimage © BestImage, VEEREN / BESTIMAGE

L'ex-président du PSG organisait une soirée aux Deux Magots pour la sortie de son livre "On peut rire de tout, sauf en mangeant de la semoule". Michel Denisot - Cocktail pour la sortie du livre de Michel Denisot " On peut rire de tout, sauf en mangeant de la semoule" aux Deux Magots à Paris le 15 mars 2023. © Veeren/ Bestimage © BestImage, VEEREN / BESTIMAGE

4 / 65