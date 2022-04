"Je hurlais de douleur" : Jeanfi Janssens se confie sur ses récents pépins de santé

Fidèle à son franc-parler, Jeanfi Janssens a dévoilé au grand public avoir eu quelques récents pépins de santé. Rien de bien grave puisqu'il a pu continuer son métier. Auprès de la bande des Grosses Têtes, le jeudi 28 avril, il en a dit un peu plus.

Alors que l'animateur Laurent Ruquier lui demandait de ses nouvelles, Jeanfi Janssens a sauté sur l'occasion pour lever le voile sur sa santé. "Oh écoutez, je sors d'une période difficile, sachez-le ! La semaine dernière j'ai eu un zona. Le feu ! C'est comme le virus de la varicelle. Sur tout le côté droit", a-t-il raconté. Une infection qui peut parfois prendre jusqu'à 3 semaines avant de disparaitre totalement. Pas de chance pour l'ancien stewart de chez Air France, sa maladie l'a touché alors même qu'il se produit sur les planches du théâtre des Bouffes Parisiens, dans la pièce Un couple magique - une création signée... Laurent Ruquier ! - avec Valérie Mairesse et son grand copain Stéphane Plaza. "Je hurlais au théâtre mais les gens n'ont rien vu car je suis professionnel", a-t-il ajouté.

Jeanfi Janssens a alors opté pour une solution particulière pour traiter son zona... "J'ai été obligé d'aller voir un coupeur de feu, un magnétiseur, parce que ça brûle ! Elle m'a coupé le feu. Je lui ai dit 'mettez-moi le au cul mais coupez le !' Et c'est incroyable ! Sur scène, je prenais sur moi parce que rien qu'une chemise qui me touche... Je m'en suis sorti haut la main, je suis content. J'ai eu la résurrection cette semaine", a-t-il ajouté sous les rires du public et de ses camarades de l'émission de RTL. L'artiste âgé de 48 ans a expliqué que son zona était lié "au surmenage, à une maladie nerveuse". Entre la radio, le théâtre et, on l'imagine, la préparation d'un second one-man-show après l'énorme carton du premier, cela doit faire beaucoup à gérer pour Jeanfi Janssens !

Le populaire humoriste a-t-il pu compter sur un peu de réconfort à domicile pendant cette mauvaise passe ? Régulièrement taquiné sur sa vie amoureuse très active, il ne s'affiche pas en couple mais aurait trouvé quelqu'un...