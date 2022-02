"Je les tanne avec ça" : Rachida Brakni et ses enfants, ce point de "discorde" avec son mari Eric Cantona

Joyeux anniversaire à Rachida Brakni ! L'actrice des films Neuilly sa mère ! et Une affaire d'Etat souffle sa 45e bougie ce 15 février. Pour l'occasion, nul doute que ses proches seront aux petits soins pour elle. Elle partage sa vie avec Eric Cantona, père de ses deux enfants. Une progéniture à laquelle elle aimerait transmettre certaines choses qui lui tiennent à coeur, comme la pratique de l'arabe. Une affaire pas gagnée d'avance !

En effet, interrogée en juin 2021 par le magazine Madame Figaro, Rachida Brakni faisait alors la promotion du film Soeurs réalisé par Yamina Benguigui. Et elle évoquait alors sa propre enfance, elle qui est née à Paris de parents immigrés algériens. De cette double culture, elle a notamment gardé le goût des mots, dans les deux langues de sa vie. "À la maison, Rachida Brakni se réfugie dans les livres et cette langue française, qui, comme le clame le poète Kateb Yacine, est notre seul butin de guerre. Mais elle continue aujourd'hui encore à répondre aux siens en arabe", pouvait-on découvrir. Et la comédienne aimerait ainsi que cette langue qu'elle a apprise petite, se transmette à son clan désormais. "Mes enfants, si doués pour les langues, ne le parlent pas, et je les tanne avec ça, au grand dam de mon homme. Mais je n'ai pas dit mon dernier mot...", confiait Rachida Brakni.

La comédienne de la série Baron Noir, mariée à Eric Cantona depuis 2007, est la maman de deux enfants. Avec son époux, ex-footballeur star devenu acteur et rencontré sur le tournage de L'Outremangeur, elle a d'abord eu Emir (né en 2009) puis Selma (né en 2013). Le couple essaye de mener une vie tranquille, loin des mondanités du show business et ce, en dépit de sa notoriété. "Nous sommes assez famille. J'accompagne mes enfants à l'école et je vais les chercher ou ma femme le fait, ou on y va ensemble. Cela se passe bien. Une vie de famille comme tout le monde. Sauf qu'on a la chance de ne pas aller à l'usine", confiait ainsi l'ex-sportif au journal Le Parisien en 2015.