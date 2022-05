"Je me suis fait avoir" : Jean-Pascal Lacoste dévoile avoir reçu "une petite gâterie"... d'un homme

Un peu vexé, il explique en avoir voulu à ses amis qui prenaient un malin plaisir à le taquiner sur le sujet. "C'est le jeu, je me suis fait avoir, c'est comme ça. J'ai fait la gueule durant 15 jours et puis voilà. Je me faisais chambrer un peu mais ça arrive. On est beaucoup à s'être fait avoir et quand tu vas dans une boîte homosexuelle...", ajoute Jean-Pascal. "Enfin... ça arrive pas à tout le monde hein" répond alors Jordan de Luxe, amusé par l'anecdote de son invité.

Désormais en couple avec Delphine Tellier, Jean-Pascal a prévu de se marier avec elle cet été. Les amoureux vont également bientôt être parents d'une petite fille qui s'appellera Aïnhoa, version basque du prénom Marie. C'est également le nom d'un village des Pyrénées-Atlantiques, d'où Jean-Pascal est originaire.

Cette fille sera le premier enfant de Delphine Tellier et Jean-Pascal Lacoste, et le troisième de l'ancien élève de la Star Academy. Il est également papa de deux enfants, une fille et un garçon prénommés Kylie et Maverick (âgés de 13 et 9 ans), nés de son précédent mariage avec une Américaine.