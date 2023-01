"Je me trouve un peu maigre" : Jessica Thivenin complexée par son poids, ce détail qu'elle souhaiterait changer

Depuis 2019 et la naissance de son premier enfant Maylone, Jessica Thivenin joue au yoyo avec son poids. Mais depuis quelques mois cependant, la star de télé-réalité affiche une silhouette inquiétante. Très maigre et transformée par la chirurgie esthétique, la jeune maman est souvent questionnée sur sa santé par ses abonnés. Dimanche 22 janvier 2023, elle a accepté d'évoquer son poids sur son compte Snapchat et, contre toute attente, elle se dit elle-même inquiète.

Si elle a toujours tout fait pour garder sa ligne, Jessica Thivenin admet être allée un peu loin. Mais aujourd'hui, elle compte bien reprendre un peu de poil de la bête. Son principal objectif dans les semaines à venir est donc de se remplumer, par tous les moyens possibles. "En ce moment, j'ai envie de manger, manger, manger. Là, je me trouve un peu maigre. Quand on m'a fait la perfusion de fer, j'étais pas bien le lendemain, j'ai pas mangé deux soirs d'affilée, j'y arrivais pas, j'avais vraiment la gerbe donc là, j'ai envie de manger. Hier j'ai mangé un tacos, aujourd'hui des burgers...", a-t-elle confié face caméra.

Ça me dérange un peu au niveau des jambes

Si elle n'est habituellement pas dérangée par la minceur, la compagne de Thibault Garcia ressent aujourd'hui quelques complexes. "J'ai envie de manger et reprendre un peu de poids. Ça me dérange un peu surtout au niveau des jambes, elles sont vraiment très fines...", a-t-elle déploré avant de préciser : "Je vais pas prendre trop de poids non plus, parce que j'ai pas tendance à grossir, mais quoi qu'il arrive je mange un max, sain parce que c'est bon pour la santé, mais là, j'ai envie de grossir. Le problème est que j'arrive pas à manger sans prendre de la cellulite et clairement, je suis pas fan, je me sens pas bien quand j'en ai".

Pour rappel, Jessica Thivenin est très souvent critiquée sur son apparence. En novembre 2022, elle avait déjà tenu à mettre les points sur les i. "Pour certains je suis anorexique, je ressemble à rien, mon corps est horrible, faut que je mange, je suis malade... c'est hyper fatiguant. Sachez que je me sens bien dans mon corps", affirmait-elle alors. L'essentiel est en effet de se sentir bien.