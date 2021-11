"Je me vois mal avec un homme" : Hélène Darroze fait des confidences inédites sur sa vie sentimentale

Hélène Darroze a beau évoluer dans un milieu d'hommes avec son métier de cheffe, elle n'en compte pas tellement dans son entourage privé. En effet, la jurée emblématique de Top Chef a même décidé de se passer d'un compagnon pour adopter ses deux filles Charlotte (14 ans) et Quitterie (12 ans) en 2007 et en 2009 depuis le Vietnam. "J'aurais bien voulu être enceinte aussi, mais à partir du moment où je n'avais pas un homme avec qui j'avais envie de construire ça...", confiait-elle en août dernier dans les pages de Libération.

Mais où en est aujourd'hui Hélène Darroze ? Et bien, l'amie de Philippe Etchebest et Michel Sarran n'a toujours pas trouvé chaussure à son pied et ne semble d'ailleurs pas franchement vouloir compter un homme dans sa vie. "J'avoue qu'aujourd'hui, je me vois mal avec un homme. Il n'y aurait pas de place pour lui... Je me vois dans une vie de couple plus tard, quand je serai plus au calme", a-t-elle admis auprès de Sophie Davant pour son magazine S.

Un futur dans lequel elle serait ainsi plus éloignée des fourneaux mais qui semble encore lointain pour la cheffe qui croule toujours sous de multiples projets et ce depuis qu'elle a commencé sa carrière. "Il est certain que j'ai vécu ma vie professionnelle à 100%. Je n'ai pas eu la vie de famille avec un mari et des enfants à 25 ans ou 30 ans dont je rêvais petite", a-t-elle encore reconnu.

Qu'à cela ne tienne, Hélène Darroze est aujourd'hui très épanouie et fière d'avoir remporté deux étoiles avec ses restaurants. En parallèle, elle coach les candidats de Top Chef chaque année et publie des livres de recettes. Actuellement, elle écrit pour ses filles l'ouvrage qu'elle a décidé d'intituler S'il te plaît maman, dessine-moi un salsifi.