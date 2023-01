"Je me voyais me marier mais..." : Mary Pierce sans détour sur la vie qu'elle n'a pas pu mener

La robe blanche, la belle cérémonie de mariage, les enfants, Mary Pierce en a longtemps rêvé. Malheureusement, elle n'a pu réaliser son souhait, faute à une carrière bien remplie. Interviewée par le Parisien en 2017, la sportive - qui a arrêté sa carrière en 2006 après une grave blessure au genou - avait confié ses regrets concernant cette vie de famille qu'elle n'a jamais pu avoir. "Après ma carrière, je me voyais me marier, avoir des enfants, m'occuper de ma famille et ne plus voyager. Mais ça n'a jamais été le cas, donc je voyage toujours, j'entraîne" a-t-elle expliqué.

Suite à l'arrêt de sa carrière dans le tennis, Mary Pierce a décidé de consacrer sa vie aux voyages mais aussi à la religion, "la chose la plus importante" selon elle. "Il y avait des cours bibliques à l'île Maurice, j'avais envie de les suivre. Puis d'habiter là-bas. J'ai aussi effectué des voyages missionnaires en Afrique. Finalement, la page a été tournée assez facilement" avait-elle révélé, très épanouie depuis sa surprenante reconversion.

Tout a changé pour moi

Très croyante, l'ancienne tenniswoman - qui a remporté l'Open d'Australie en 1995 - avait également confié comment elle avait connu la foi chrétienne lors d'un voyage à l'île Maurice. Face aux journalistes du Parisien Week-end, elle avait ainsi raconté : "En mars 2000, j'ai donné ma foi à Jésus. Tout a changé pour moi. J'ai compris que mon existence était entre les mains de Dieu. Ça m'a soulagée de la pression de gagner. J'étais beaucoup plus sereine dans les moments importants." Quelques années plus tard, en 2005, sa passion pour Jésus s'est confirmée lors d'une rencontre très émouvante avec "des chrétiens qui habitaient l'île Maurice" : "On a parlé de leur église. J'y ai passé dix jours et mon coeur s'est senti à la maison."

Depuis installée à des milliers de kilomètres de la métropole depuis 2008, l'ex-numéro une mondiale vit un rêve éveillé. En 2013, L'Equipe Magazine avait dévoilé la nouvelle vie de la sportive très pieuse, devenue proche du pasteur Miki Hardy et de sa femme Audrey, fondateurs de la communauté et d'un réseau international d'organisations pentecôtistes, le Church Team Ministries International.