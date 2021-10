"Je n'ai jamais vu ça..." : Cyril Lignac consterné par une candidate qui jette son gâteau dans Le Meilleur Pâtissier

La compétition de la saison 10 du Meilleur Pâtissier a vraiment débuté ce jeudi 14 octobre 2021. Après les qualifications de quatorze candidats la semaine passée, tous ont pu intégrer la tente de l'émission et y découvrir de nouvelles épreuves. Cyril Lignac a commencé par les défier sur une épreuve technique en leur demandant de "décliner l'oeuf dans un trompe-l'oeil". Mercotte a ensuite fait monter le niveau en souhaitant déguster des gâteaux ruche composés de huit couches bicolores. Enfin, les pâtissiers amateurs avaient pour mission d'imaginer une gourmandise à l'effigie de leur animal préféré. Une ultime épreuve surveillée par Christelle Brua, la cheffe pâtissière de l'Élysée depuis 2019.

Alors que certains candidats ont réussi à impressionner cette dernière, ce fut en revanche la catastrophe pour Margaux. La jeune femme spécialiste du cake design n'a en effet pas su garder son sang-froid après avoir loupé le démoulage de son gâteau-chat et a tout bonnement décidé de... le jeter à la poubelle ! "Quand j'ai enlevé mon cercle, le gâteau est tombé. Et comme je suis quelqu'un d'impulsif, ben je me suis énervée, je l'ai jeté", a-t-elle expliqué après coup. Au moment de la dégustation, ce fut alors le choc pour Cyril Lignac et Mercotte lorsque Margaux s'est présentée à eux la poubelle en main.

"Il est à la poubelle, j'hallucine", a déploré Mercotte. Son acolyte, qui n'en revenait pas, a exprimé sa déception de ne pas avoir eu l'occasion de goûter au projet de la candidate. "Tu as préféré le jeter à la poubelle que nous le présenter. Malheureusement, on ne vas pas le goûter, il y a des choses certainement bonnes. Tu ne nous donnes pas la chance d'en discuter", s'est-il désolé. Et de conclure, toujours bouche bée : "Moi ça fait dix ans que je fais Le Meilleur Pâtissier, je n'ai jamais vu ça..."

Margaux a finalement payé le prix fort de son impulsivité puisqu'elle s'est fait éliminer de l'aventure. "C'est un concours, et il y a des règles. Tu ne nous as pas présenté de gâteau lors de l'épreuve créative et c'est éliminatoire", lui a expliqué avec regret Cyril Lignac.