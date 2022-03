"Je n'ai pas abusé !" Jean-Marie Le Pen révèle le montant de sa retraite...

Jordan de Luxe s'est rendu chez Jean-Marie Le Pen à Saint-Cloud pour obtenir les confidences de cette figure controversée de la politique française, à l'aube des élections présidentielles. Celui qui était au second tour face à Jacques Chirac en 2002 est désormais âgé de 93 ans mais possède la même passion pour la France et ses enjeux. Il a répondu aux questions sans tabou de l'animateur, abordant le sujet délicat de l'argent.

"Vous êtes riche Jean-Marie Le Pen ?" demande cash le présentateur de L'Instant de Luxe. La réponse de Jean-Marie Le Pen ne se fait pas attendre : "Non. Je vis de ma retraite. Je suis retraité." Il précise à la demande de son intervieweur le montant de ce qu'il reçoit, après un moment de réflexion : "Ce doit être de l'ordre de 12 000 euros par mois je crois. (...) J'ai une retraite professionnelle et j'ai ma retraite de député. J'ai été trente-cinq ans député européen et dix ans député français. Donc j'ai cotisé..." Pour lui, cette retraite est méritée : "Largement oui ! J'ai cotisé beaucoup et j'ai pris ma retraite à 91 ans, donc je n'ai pas abusé !"

Il est certain que Jean-Marie Le Pen, candidat à cinq reprises pour les présidentielles, peut se targuer d'une longue carrière. Celui qui a servi dans l'armée lors des guerres d'Indochine et d'Algérie est devenu député du département de la Seine de 1956 à 1962. Sollicité par le mouvement nationaliste Ordre nouveau, il participe en 1972 à la fondation du Front national (FN), dont il prend la présidence jusqu'à son exclusion notoire en 2015 par sa fille. Élu député à Paris lors des élections législatives de 1986, il préside le groupe FN-RN à l'Assemblée nationale sous la VIIIe législature de la Ve République. Il est député européen à partir de 1984 et plusieurs fois élu local (conseiller municipal du 20e arrondissement de Paris, conseiller régional d'Île-de-France puis de Provence-Alpes-Côte d'Azur).

Aujourd'hui, celui qui a épousé religieusement Jany en 2021 est un observateur sans filtre de l'élection présidentielle, critiquant ou soutenant tour à tour sa fille Marine Le Pen et sa nièce Marion Maréchal pour leurs décisions politiques.