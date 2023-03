"Je n'aime pas ces moments-là" : Laurent Ruquier embarrassé et "gêné" sur le plateau de "C à Vous"

Laurent Ruquier était l'invité d'Anne Elisabeth Lemoine ce jeudi 23 mars sur le plateau de C à Vous. Venu parler de sa pièce de théâtre Un Couple Magique, l'animateur des Grosses Têtes a été interpellé sur une autre célèbre émission qu'il présente, mais cette fois-ci à la télévision, à savoir Les Enfants de la télé. Un programme qu'il présente depuis plusieurs années, et sur lequel un hommage lui a récemment été rendu pour son 60ème anniversaire. Si un magnifique gâteau avait spécialement été confectionné pour lui ce jour-là, la véritable surprise qui lui avait été réservée était l'apparition sur le plateau de son compagnon Hugo Manos.

Les deux tourtereaux se sont alors embrassés sur la joue devant les caméras. Une séquence qu'il a revisionnée ce jeudi sur C à Vous, de quoi l'embarrasser. "Je n'aime pas ces moments-là, pour tout vous dire. Dur de les vivre et de les revoir", a-t-il confié, en toute transparence, à la maman d'Arthur et Vasco, avant d'ajouter : "Mais c'est un beau cadeau que m'a fait la production (...) Je suis pudique, alors ca me gêne un peu quand j'étale....Mais c'est vrai aussi que je fais des efforts".

Il me fait de petites attentions

Des efforts liés à sa pudeur sur sa vie privée en général, mais aussi précisément à son couple : "J'ai 60 ans, donc j'estime pouvoir commencer à faire des choses... Je peux le faire. C'est pour cela que j'ai accepté de faire la une de Gala". Une couverture sur laquelle il posait avec son amoureux, qu'il trouve "très beau". Pour rappel, l'animateur ne s'exprime donc que très rarement sur cette relation. Un sujet sur lequel Hugo Manos acceptait en revanche d'argumenter davantage, il y a quelques mois sur le plateau de Touche pas à mon poste.

"Il me fait de petites attentions, il m'offre de petites fleurs par exemple, ça me touche" avait t-il déclaré dans un premier temps, avant d'avouer ses envies d'être père. "J'approche de la quarantaine et je me dis que je pourrais offrir de belles valeurs à un petit être. Je pense que je pourrais être un bon père et Laurent aussi" avait-il notamment révélé à Cyril Hanouna et sa bande. De tendres et rares confidences.