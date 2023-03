"Je ne les comprends pas" : Gilles Lellouche blessé par les attaques contre Astérix, d'une "violence inouïe"

S'il y a un film dont on a entendu parler en ce début d'année 2023, c'est celui-là ! Le 1er février dernier, les spectateurs français ont découvert, en salles, le nouvel opus de la saga Astérix et Obélix signé Guillaume Canet. Dans ce film intitulé L'Empire du milieu, le réalisateur incarne le petit héros à la moustache blonde et son compère Gilles Lellouche prête ses traits aux tailleurs de menhirs tombés dans la potion magique quand il était petit. Malheureusement, malgré le plaisir qu'ils ont eu à tourner ensemble, les deux comédiens ont reçu un accueil effroyable, notamment dans la presse.

Ce rôle tenait d'autant plus à coeur, à Gilles Lellouche, que sa fille Ava l'avait poussé à accepter. il avait, pour se faire, dû subir une véritable métamorphose physique à l'aide de nombreux efforts. "Ca n'a pas été simple, se souvient-il auprès du Figaro. Guillaume est un ami de très longue date. Quand je l'ai vu partir dans cette aventure, j'ai été fidèle. Je ne regrette absolument pas. La véhémence des gens sur le film m'a beaucoup étonné. Tous les films sont attaquables et j'entends les raisons pour lesquelles le film ne plaît pas. Mais les attaques personnelles sur un film familial, qui n'a rien d'un brûlot, qui n'a pas d'autre prétention que divertir le plus grand nombre, je ne les comprends pas. La violence de l'accueil qu'il a reçu m'a semblé inouïe."

Il n'a pas, pour autant, baissé les bras. Gilles Lellouche assure actuellement la promotion du film Je verrai toujours vos visages de Jeanne Herry. Il sera prochainement à l'affiche du nouveau projet de Quentin Dupieux intitulé DAAAAAALI ! - il avait récemment tourné pour lui dans Fumer fait tousser. De l'autre côté de la caméra, il s'apprête également à réaliser L'Amour ouf. "J'ai des propositions tellement réjouissantes que je ne vais pas à l'économie, se réjouit-il malgré les critiques. Si à 20 ans, élève au cours Florent, j'avais pu me projeter là où je suis aujourd'hui, j'aurais été fou de joie. J'arrose et je caresse la période. J'ai 50 ans... ma plus grande angoisse est le temps qui passe. Pas le fait de vieillir. Celui de ne plus être jeune..."