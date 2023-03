"Je ne suis plus une jeune fille" : Karin Viard explique pourquoi elle s'est mariée dans une tenue insolite

Karin Viard était l'invité de C à Vous ce mercredi 8 mars. Elle était venue parler du film Sage-Homme, dans lequel elle joue un rôle important et qui sera en salles le 15 mars prochain. Au cours de l'émission, l'actrice de 57 ans a été interpellée par Mohamed Bouhafsi, qui a souligné sa faculté à se démarquer des autres, et à être notamment "suffisamment libérée pour se marier dans une tenue de l'espace". Une phrase accompagnée de deux images à l'écran, sur lesquelles on peut effectivement l'apercevoir en train de dire oui à l'église à son chéri Manuel Herrero dans une tenue métallisée insolite.

Deux photos que l'actrice avait partagées sur son compte Instagram. "Vous vous êtes vraiment mariée comme ça ?, s'est alors étonnée Anne-Elisabeth Lemoine en observant ces surprenants clichés, avant de lui demander si "un thème particulier" avait été imposé ce jour-là. "En fait, on s'est mariés de façon plus classique à la mairie, et pour l'église, bah... Déjà je ne suis plus une jeune fille, donc je ne vais pas me marier en blanc avec une robe longue, c'est sinistre", a répondu la lauréate du César de la meilleure actrice en 2000 pour Haut les coeurs !.