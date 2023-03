"Je ne voulais pas le dire..." : Nagui insistant avec une candidate de N'oubliez pas les paroles, très embarrassée

Depuis 2007, Nagui anime le célèbre jeu musical de N'oubliez pas les paroles. Chaque soir de la semaine, celui qui est l'un des présentateurs préférés des Français accueille des candidats et les invite à donner de la voix sur France 2. Parfois il s'amuse même à en taquiner certains... Ce fût le cas le jeudi 2 mars 2023, face à une employée du fisc prénommée Dany. Curieux d'en savoir un peu plus sur le métier de cette candidate, Nagui n'a pas hésité à la questionner...

Mais cette fois, le mari de Mélanie Page s'est fait recadrer en beauté. "Dany, vous êtes venue pour chanter, ou parce que notre Maestro a 254 000 euros et que vous travaillez dans la fonction publique, aux finances, et au fisc ? C'est pour un contrôle ou pas ?", a-t-il demandé sans attendre. Visiblement très embarrassée, la candidate a tout de même réussi à garder le sourire, mais ne s'est pas gênée pour envoyer un petit pique au célèbre présentateur. "Je ne voulais pas le dire, mais oui...", a-t-elle lâché en riant. Amusé par cette situation, Nagui s'est permis d'insister et à chercher à en savoir plus, quitte à mettre la dénommée Dany très mal à l'aise.

J'ai l'impression que vous êtes un peu perdue

"Je suis désolé, mais en même temps, vous pourrez donc confirmer que les gains sont nets d'impôts", a demandé l'animateur. Face à l'hésitation de la candidate, ce dernier a une nouvelle fois insisté. Gênée, la jolie Dany a renchéri : "Je ne vais rien dire. On ne parle pas du travail aujourd'hui !"

Mais c'était sans compter sur la persévérance de Nagui qui ne s'est pas laissé démonter. "Si, si, si, on va parler du fisc quand même... Moi, on m'a toujours dit : 'Les gains d'argent, c'est net d'impôts'. J'ai l'impression que vous êtes un peu perdue", s'est-il étonné. Pour conclure ce sujet rapidement, la candidate a alors accepté de rentrer un peu plus dans les détails de son métier. "Non je ne suis pas perdue. Mais en fait, je ne connais pas tout sur les impôts. Il y a plusieurs choses au niveau des finances publiques", a-t-elle admis avant de conclure en beauté : "Je ne suis pas là pour parler de mon boulot !"

Voilà qui a le mérite d'être très clair...