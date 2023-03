Diaporama : "Je ne voulais pas le dire..." : Nagui insistant avec une candidate de N'oubliez pas les paroles, très embarrassée

1 / 15 Nagui a acueilli une employée du fisc sur le plateau de N'oubliez pas les paroles. © France 2

2 / 15 Curieux, l'animateur a cherché à en savoir plus sur le métier de la candidate. Nagui et sa femme Mélanie Page dans les tribunes du match "France - Argentine (3-3 - tab 2-4)" en finale de la Coupe du Monde 2022 au Qatar, le 18 décembre 2022. © Philippe Perusseau / Bestimage © BestImage, Philippe Perusseau / Bestimage

3 / 15 Il lui a alors posé des questions sur les gains de jeu ou concours. Nagui - Les personnalités se mobilisent lors de la 36ème édition du Téléthon sur le plateau de France 2, avec pour parrain K.Adams, le 3 décembre 2022. © Coadic GUIREC / Bestimage © BestImage, COADIC GUIREC / BESTIMAGE

4 / 15 Il lui a également posé des questions concernant les impôts. Nagui - Les personnalités se mobilisent lors de la 36ème édition du Téléthon sur le plateau de France 2, avec pour parrain K.Adams, le 3 décembre 2022. © Coadic GUIREC / Bestimage © BestImage, COADIC GUIREC / BESTIMAGE

5 / 15 Face à l'hésitation de la candidate, il n'a pas hésité à insister. Nagui - Les personnalités se mobilisent lors de la 36ème édition du Téléthon sur le plateau de France 2, avec pour parrain K.Adams, le 3 décembre 2022. © Coadic GUIREC / Bestimage © BestImage, COADIC GUIREC / BESTIMAGE

6 / 15 Mais cette dernière l'a rapidement remis en place. " Je suis pas là pour parler de mon boulot ! ", a-t-elle lâché. Exclusif - Nagui avec sa femme Mélanie Page - Moma Group fête son 10ème anniversaire à l'hôtel Salomon de Rothschild à Paris le 5 septembre 2022. Promoteur d'un art de vivre à la française, le PDG de Moma Group promet de créer 40 nouvelles adresses à travers le monde en faisant rayonner ses concepts emblématiques que sont Café Pérouse, Noto, Casa Amour et Mimosa. © Rachid Bellak/Bestimage © BestImage, RACHID BELLAK / BESTIMAGE

Semi Exclusif - Nagui - Emission spéciale "Unis pour l'Ukraine" à la Maison de la Radio et de la Musique, diffusée en direct sur France 2 et présentée par Nagui et Leïla.Kaddour à Paris le 8 mars 2022.

