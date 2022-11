"Je pensais que c'était fini" : Didier Bourdon et les débuts difficiles avec sa discrète femme Marie-Sandra

Les années 2020 sont définitivement une période de nostalgie pour la télévision française. Le petit écran a décidé de faire place non pas à de nouveaux programmes mais au grand retour d'émissions cultes. C'est ainsi que les fans du groupe Les Inconnus que constituent Pascal Légitimus, Bernard Campan et Didier Bourdon retrouveront leurs idoles sur TF1 en prime time ce lundi 14 novembre. Des retrouvailles très attendues qui leur ont demandé un sacré travail. Si les trois stars avaient déjà évoqué un possible come-back sous le feu des projecteurs, la nature de ce retour n'avait jamais été évoquée.

Les années sont passées et rien n'a changé entre les trois comparses. Malgré une séparation des chemins et un éloignement pour leurs carrières respectives, Didier Bourdon n'a jamais perdu de vue Pascal Légitimus et Bernard Campan. Tout comme il n'a jamais perdu la femme la plus importante de sa vie : Marie-Sandra. S'il n'avait plus ses plus fidèles complices à ses côtés chaque jour pour écrire des sketches et poursuivre son parcours au cinéma, Didier Bourdon a pu compter sur la présence, le soutien et l'amour de sa compagne. Le parcours a pourtant été semé d'embûches et était loin d'être gagné.

D'ordinaire mannequin, c'est sur le plateau du tournage du film Sept ans de mariage, dont Didier Bourdon partageait l'affiche avec Catherine Frot en 2002, que les chemins des tourtereaux se sont croisés pour la première fois. Pour autant, pas de coup de foudre ni d'emballement immédiat. Il aura fallu attendre quelque temps pour que le couple fasse ses premiers pas d'amoureux.

Ca a pris un moment

Comme le confiaient Didier Bourdon et Marie-Sandra à Paris Match en 2009, le rapprochement s'est fait progressivement : "Ça ne s'est pas fait tout de suite, ça a pris un moment." L'acteur rajoutait : "On s'est vus, puis plus vus, je pensais que c'était fini, je me répétais en boucle : "Pas grave, t'en trouveras d'autres." Et puis mon père est mort et, quelque temps après sa disparition, une voix intérieure m'a dit d'aller chercher Marie. C'est très étrange. Comme si mon père m'avait donné la force." Didier Bourdon a fini par prendre son courage à deux mains et s'est rendu chez l'heureuse élue, lançant officiellement le début de leur belle romance.

Les amoureux roucoulent toujours vingt ans après leur rencontre. Marie-Sandra et Didier Bourdon ne sont d'ailleurs plus seuls. En 2006, ils devenaient les parents d'une petite fille prénommée Clélia avant que Natacha ne pointe le bout de son nez en 2010. Les deux adolescentes âgées de 16 et 12 ans désormais ne sont plus des bébés, au grand regret de leur papa. Didier Bourdon n'a d'ailleurs pas hâte que le temps passe encore plus : "Avec mes filles c'est super, mais quand elles viendront avec leurs copains... J'aimerais moins (rires)." C'est certain, Didier Bourdon et les fameux copains ne rejoueront pas Les 3 frères.