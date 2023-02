"Je sais que c'est lui !" : Ingrid Chauvin, l'énorme bêtise de son fils Tom et les sacrés dégâts (EXCLU)

Être maman comporte son lot de bonheur mais aussi son lot de surprises. Depuis six ans maintenant, Ingrid Chauvin suit avec beaucoup d'amour les aventures de son fils Tom, fruit de sa romance avec son ancien mari Thierry Peythieu. Habituée à être entourée de jeunes enfants, puisqu'elle joue avec plusieurs petites filles différentes dans la série Demain nous appartient, la comédienne parvient toujours a être étonnée quand elle rentre à la maison. Il faut dire qu'elle a hérité d'un sacré farceur !

Tiens, c'est bizarre, Tom, qu'est-ce qu'il s'est passé ?

"Il n'y a pas très très longtemps, je suis rentrée et je me suis rendue compte qu'une des baies vitrées sur une salle de bain était très largement fendue, raconte Ingrid Chauvin à Purepeople. J'ai dit 'Tiens, c'est bizarre, Tom, qu'est-ce qu'il s'est passé ?' 'Maman, je ne sais pas, je crois que c'est la famille des chats qui a fait une bêtise'. Il est incroyable parce que forcément, je sais que c'est lui ! Ça ne peut être que lui. Et il n'en démord pas quoi. 'Ça... Romy, Jaya, ou peut-être c'est Blacky maman... il faut faire attention !'

Difficile, voir impossible, d'en vouloir à cette adorable tête blonde ! Et c'est pourquoi, folle d'amour, elle le protège tant. Sur les réseaux sociaux, le petit garçon apparaît de moins en moins. Ingrid Chauvin évite également de trop le mêler à son métier pour s'assurer qu'il ait une enfance paisible. "Il ne me regarde pas dans Demain nous appartient, assure sa maman. J'ai envie qu'il ait une vie normale. Il a déjà ses petits copains qui lui disent à l'école 'Oh, ta maman c'est une star'. Je n'ai pas envie qu'il se sente comme un petit garçon différent. Il a été présent sur le plateau, un mercredi, il était très intéressé. Il adore tout ce qui est technique, il veut savoir comment ça se passe. Le son c'est comment, comment on fait du feu. Mais sinon, petite vie normale éloignée de tout ça !"

