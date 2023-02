Ingrid Chauvin, son fils Tom a mal vécu sa notoriété : "On veut me voler ma maman !" (EXCLU)

Être le fils d'une célébrité, voilà qui a des avantages comme des inconvénients. Il y a 6 ans, en juin 2016, le petit Tom est apparu dans la vie d'Ingrid Chauvin et il a découvert, mois après moi, que sa maman était une comédienne de renom dans toute la France. D'autant plus que l'actrice a obtenu, cette même année, le rôle de Chloé Delcourt dans la série Demain nous appartient, que celui-ci a fait s'envoler sa notoriété et qu'elle s'est installée dans le sud, en famille, pour les biens des tournages.

Quand il était tout petit, il n'aimait pas ça

Mais comment Tom vit-il la notoriété extraordinaire de sa mère ? "Quand il était tout petit, il n'aimait pas ça, explique Ingrid Chauvin à Purepeople. Parce que souvent on était arrêté dans la rue, et du coup il était dans mes bras, il fallait que je le donne à la nounou pour pouvoir faire une photo. Il avait ce sentiment de : 'On veut me voler ma maman', ou 'on veut me voler des instants de vie'. Et ça, pour lui, c'était pas très agréable. Après il a commencé à grandir, à parler, à dire : 'Et allez, encore un fan qui veut une photo !', et c'était trop drôle. Maintenant c'est mignon, il a cette bienveillance. Il me dit 'Fais une photo maman, parce que ça fait plaisir au gens'. Il comprend bien et il vous aime beaucoup."

Je n'ai pas envie qu'il se sente comme un petit garçon différent

Pour préserver la tranquillité de Tom, Ingrid Chauvin l'éloigne au maximum de l'univers professionnel dans lequel elle gravite au quotidien. Le petit garon a parfois visité les plateaux de tournage de Demain nous appartient, s'intéressant à tout l'aspect technique d'un tel univers, mais il ne regarde pratiquement jamais sa maman à la télévision. "J'ai envie de le protéger, poursuit la compagne de Philippe Warrin. J'ai envie qu'il ait une vie normale. Il a déjà ses petits copains qui lui disent à l'école 'Ta maman est une star'. Je n'ai pas envie qu'il se sente comme un petit garçon différent. Donc petite vie normale éloignée de tout ça."

