"Je signalerai votre comportement un peu limite" : Thomas Sotto affiche Samuel Etienne en direct

Ils animent tous les deux une émission différente et pourtant, Thomas Sotto et Samuel Etienne font régulièrement des interventions sur le plateau de l'un et l'autre. Ce mercredi 8 février 2023, c'est l'acolyte de Julia Vignali qui a passé une tête en direct du 6h info présenté par Samuel Etienne. L'occasion pour les deux hommes de s'échanger une bonne blague de bon matin !

De bonne humeur, Thomas Sotto s'est en effet montré très taquin envers son collègue. "Bonjour Samuel, ça va ? J'ai une petite devinette pour vous, pour commencer ! Qui est un animateur et présentateur de télévision qui fait de la photo avec un certain talent ?", a demandé l'animateur de Télématin. Sans la moindre hésitation, Samuel Etienne s'est empressé de proposer le nom de Nikos Aliagas. Une réponse qui n'était malheureusement pas la bonne... "Et bien non ! Oui il est doué Nikos, mais c'est vous bien-sûr ! Quel est donc ce tweet de la Tour Eiffel, je crois que vous vous prenez pour Nikos Aliagas, regardez comme elle est belle et lumineuse ! Mais visiblement elle a quand même été prise en roulant cette petite photo", a relevé Thomas Sotto. Fier de son cliché, Samuel Etienne n'a pas tout de suite perçu le problème. "Exactement, il y a un léger flou et je trouvais ça joli, artistique, voilà", a-t-il précisé.

J'étais à l'arrière !

De quoi inspirer à Thomas Sotto une imitation d'un policier. "Donc ça veut dire qu'en tant que brigadier chef que vous prenez des photos quand vous conduisez vous ?", a-t-il demandé avec un fort accent du sud. Immédiatement, Samuel Etienne a ri et à tenu à mettre les choses au clair. "Mais non j'étais à l'arrière, c'était dans un taxi !", a-t-il lancé.

Thomas Sotto a ensuite repris son sérieux. "Vous connaissez le nouvel adage ? 'Homme au volant, la mort au tournant' et c'est très sérieux la sécurité routière, d'ailleurs on en reparlera tout à l'heure avec notre experte de 7h15 et je lui signalerai votre comportement un peu limite sur les routes monsieur ! Vous avez un bon alibi ?", a-t-il demandé le sourire aux lèvres. "J'ai la facture du taxi, je peux le prouver !", a conclu fièrement Samuel Etienne. Voilà qui devrait lui éviter bien des ennuis...