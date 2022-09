"Je suis 11 ou 12 fois tonton !" : Kendji Girac évoque sa famille nombreuse, aux multiples bonheurs

En pleine promotion de son nouveau titre Eva, hommage à sa fille née en janvier 2022, Kendji Girac (26 ans) a évoqué avec tendresse celle pour qui il éprouve un amour inconditionnel auprès de Purecharts. "Chaque jour qui passe, chaque mois qui avance, j'ai un amour incroyable qui grandit de jour en jour. (...) Avant, on me disait souvent : 'Tu verras, quand tu auras des enfants, tu les aimeras d'un amour incroyable'. Tant qu'on ne peut pas le vivre, on ne peut pas comprendre. Tant qu'on ne l'a pas, on ne peut pas s'imaginer cet amour, qui est la meilleure des choses", confie-t-il, se qualifiant de papa "tactile" et "très bisou".

Habitué à s'occuper d'enfants depuis qu'il est tout jeune, Kendji Girac révèle également avoir beaucoup de neveux et nièces. "J'ai grandi dans une famille où il y a beaucoup de petits. Je suis 11 ou 12 fois tonton ! J'ai déjà l'amour des petits depuis longtemps. Quand c'est ton enfant, tu as un amour qui grandit tellement il est puissant. Ça a rajouté de l'amour en plus, de ce que j'avais déjà chez moi", partage l'interprète des titres Andalouse et Elle m'a aimé.

Une histoire d'amour

Ecrit par la chanteuse Juliette Armanet, le nouveau titre de Kendji Girac aurait pu ne jamais sortir. Très discret concernant sa famille, les paroles ont su tout de suite toucher l'ancien gagnant de The Voice et actuel coach de The Voide Kids. "Ce sont exactement les paroles que je voulais dire à ma fille", explique-t-il, confirmant qu'il avait longuement "hésité" à sortir ce morceau.

"C'est vraiment une histoire d'amour que j'ai voulu chanter pour ma fille. Je ne veux pas trop en donner sur ma vie privée parce que c'est vrai que je suis assez discret là-dessus et qu'il y a des choses qu'il faut protéger, mais je voulais juste partager ce petit bout de moi, ce bout de mon coeur", ajoute le chanteur. Il y a six ans, Kendji Girac avait déjà sorti un déclaration d'amour pour sa maman avec le titre Les Yeux de la Mama.

Pour rappel, le prochain album de Kendji Girac L'école de la vie sortira le 11 novembre 2022.

Retrouvez en intégralité l'interview de Kendji Girac sur Purecharts.