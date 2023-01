"Je suis très embêtée..." : Sophie Davant à l'origine d'une catastrophe dans Affaire Conclue

Catastrophe dans les hangars de l'émission Affaires Conclues, dans l'épisode diffusé le 5 janvier 2023 sur France 2. Alors qu'un candidat venait présenter aux acheteurs un meuble de dentiste des années 1950, il est passé par la case estimation auprès de la commissaire-priseur Marie Renoir et de Sophie Davant... en faisant face à un petit incident. Pendant que ce retraité taillait le bout de gras à propos de l'histoire de cette pièce, l'animatrice s'en est effectivement approchée, a tiré sur un tiroir pour l'ouvrir et a mis trop de force dans son poignet. Un morceau de meuble a terminé au sol et la plaque en verre martelé qui se trouvait à l'intérieur s'est brisée en mille morceaux. La tuile !

Vous ne m'en voulez pas trop ?

En voyant qu'elle avait commis une boulette - qui n'est, cela dit, pas la seule commise au sein de l'émission -, Sophie Davant s'est fondue en excuses. "Il était dur à ouvrir, a-t-elle tenté d'expliquer. C'est la première fois que ça m'arrive à ce point-là. je suis très embêtée. Je suis désolée, franchement. Il fallait bien que ça m'arrive un jour. Je ne vais plus m'en mêler du tout. Vous ne m'en voulez pas trop ?". Heureusement, Michel, le vendeur, n'était pas du genre rancunier et s'est seulement réjoui à l'idée de voir cette séquence dans un futur bêtisier. Plus de peur que de mal, d'ailleurs, puisque l'erreur est réparable.

A cause de moi ce sera peut-être un sandwich

"Ce n'est pas si grave, a assuré Marie Renoir. C'est une plaque de verre. Ca se change, ça se trouve, c'est très facile à trouver. Ce n'est pas si grave. Ce n'est qu'un peu de verre brisé. Ca porte bonheur, le verre blanc." Michel, qui souhaitait inviter l'ami qui lui a offert ce meuble au restaurant avec sa cagnotte finale, aurait bien pu finir au snack du coin. "A cause de moi ce sera peut-être un sandwich", a ajouté la compagne de William Leymergie, désolée. Cette prédiction était pourtant bien fausse. Estimé à 150€ seulement, le meuble de dentiste du candidat a finalement été racheté 550€. Une affaire rondement conclue, donc, pour le fin gourmet.