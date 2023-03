"Je suis très heureux..." : Cyril Féraud évoque ce mystérieux "quelqu'un" qui l'accompagne en vacances...

Si certains animateurs n'hésitent pas à se confier sur leurs vies privées, d'autres comme Cyril Féraud, préfèrent largement se la jouer discret. En couple, pas en couple ? Le beau blond qui est aux commandes de divers jeux télévisés tels que Slam, Duels en familles, La Carte aux trésors, Le Quiz des Champions ou encore 100% logique, ne révèle jamais vraiment sa situation familiale. Dans les pages du magazine Public, paru ce vendredi 10 mars 2023, le présentateur phare de France Télévisions a néanmoins laissé échapper un sous-entendu croustillant...

Alors que son interlocuteur s'étonne de le voir toujours en photo seul sur ses réseaux sociaux, Cyril Féraud a soulevé un point très logique. "Pourtant, il faut bien que quelqu'un prenne les clichés...", a-t-il lâché en riant avant de remettre les points sur les i : "Mais vous n'en saurez pas plus. Ma vie privée doit rester privée. Je veux être tranquille. Mon silence nourrit peut-être des fantasmes, mais je m'en fiche. Je suis très heureux dans ma vie et ça passe par cette tranquillité." Voilà de quoi penser que l'animateur de bientôt 38 ans et bel et bien en couple !

Lorsque je serai papa, vous le saurez !

Évidemment, Cyril Féraud n'est une fois de plus pas rentré dans les détails et a rapidement changé de sujet. Mais c'était sans compter sur la persévérance de nos confrères qui lui ont ensuite demandé s'il souhaitait un jour devenir papa. Une question à laquelle le jeune présentateur a déjà répondu un nombre incalculable de fois. En effet, celui qui a perdu son père en 2019 et qui peine encore à faire son deuil, a déjà confirmé à maintes reprises qu'il avait très envie d'être père. Cependant, son emploi du temps très chargé ne lui permet pour l'instant pas de s'engager dans un tel projet. "Oui, j'ai dit plusieurs fois que j'aimerais avoir un enfant. Ça viendra quand j'aurais le temps... Pour l'instant, je n'en ai pas. Mais lorsque je serai papa, vous le saurez. Promis !", a-t-il conclu, toujours auprès de nos confrères de Public.

En attendant, Cyril Féraud s'épanouit pleinement dans son travail. Il présente le jeu Slam (France 3) depuis 2009. Il a également repris les commandes de La carte aux trésors depuis 2018 et tient aussi les rênes du Quizz des Champions depuis 2021 et il cartonne en audiences avec son nouveau jeu 100% logique. Entre ses divers tournages, il anime également des soirées uniques en prime-time, à l'image du Téléthon, de certains Grands Bêtisiers ou d'émissions de divertissement autres...