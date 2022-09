Cyril Féraud cartonne : le discret animateur séduit de plus en plus

Les téléspectateurs ont l'habitude de voir Cyril Féraud l'après-midi dans Slam sur France 3 ou en prime dans son hélicoptère pour La carte aux trésors. Samedi 24 septembre, l'animateur qui n'a jamais pris une ride, a fait un carton en prime sur France 2 ! Un succès qui va de paire avec un autre, celui de Duels en famille qui remplace Des chiffres et des lettres.

Cyril Féraud (37 ans) a présenté 100 % logique : la réponse est sous vos yeux hier soir. Un jeu incroyable qui réunissait 100 candidats au départ. Tous débutent avec une cagnotte de 1000 euros mais en cas de mauvaise réponse, ils sont éliminés. L'argent perdu va ensuite gonfler la cagnotte finale et permettre aux derniers participants de gagner peut-être 100 000 euros. Ce jeu basé sur la logique est parfait pour toute la famille. "Un enfant de 10 ans a autant de chance de gagner qu'un adulte de 80 ans, car, pour chaque question, la réponse est 'sous vos yeux', mais encore faut-il la voir !", révélait le communiqué de presse. C'est peut-être pour cela, parce que tous les membres d'une même famille peuvent jouer, que le programme qui avait pour invités Caroline Margeridon, Noom Diawara et Isabelle Vitari, a attiré 2,65 millions de téléspectateurs. La part de marché atteint 19,5% sur la cible commerciale féminine. Un score encore plus honorable que celui de la semaine d'avant avec Le quiz des champions, aussi présenté par Cyril Féraud, et qui a séduit 1,94 millions d'amateurs.

Décidément tout réussit à Cyril Féraud qui a aussi repris la case historique des Chiffres et des lettres avec un jeu qu'il a lui même inventé, Duels en famille. Le principe est simple : pendant toute une semaine, deux familles de régions différentes s'affrontent au cours de duels de culture générale. 2 000 euros sont à gagner tous les jours et jusqu'à 5 000 euros le vendredi. Un concept qui plaît puisque le premier numéro a été regardé par 761 000 téléspectateurs, soit 11,9% du public âgé de quatre ans et plus et 1,2% des Femmes responsables des achats de moins de 50 ans. Un score supérieur à la moyenne de la chaîne et meilleur que la dernière rentrée des Chiffres et des lettres (614 000 téléspectateurs)

Cyril Féraud, très investi dans son travail, a déjà fait savoir qu'il voulait un enfant. Une paternité qui n'est pas encore d'actualité mais pour laquelle il est prêt à mettre de côté ses activités. Ainsi déclarait-il en 2017 : "Quand on a un rythme de travail effréné comme moi, il est important de se poser des échéances. Je pense que d'ici à trois ans maximum, je serai papa. Et s'il faut lever le pied pour ça, je le ferai." Des propos qui datent d'il y a bientôt cinq ans...