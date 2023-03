"Je suis très heureux" : Gerard Piqué sort du silence et ses mots risquent de faire très mal à Shakira...

Les trajectoires de Gerard Piqué et Shakira sont complètement opposées depuis leur séparation en juin 2022. Une rupture que peu de monde avait vu venir et pourtant, le communiqué commun a fait l'effet d'une bombe pour les fans des deux stars, qui devaient s'imaginer que tout allait bien entre eux. Les parents de Milan (10 ans) et Sasha (7 ans) se sont battus pendant plusieurs mois pour la garde de leurs enfants et c'est finalement la chanteuse colombienne de 46 ans qui en a eu la garde. La bomba latina ne semble pas avoir retrouvé l'amour depuis qu'elle est célibataire et elle s'est plutôt réfugiée dans son travail.

Depuis plusieurs mois, elle prépare un nouvel album qui devrait sortir prochainement et elle en a déjà sorti quelques titres. Celui qu'elle a réalisé avec le producteur de musique argentin Bizarrap vise directement Gerard Piqué, qui a lui trouvé chaussure à son pied après sa séparation avec la mère de ses enfants. Assez peu de temps après leur rupture, le champion de 36 ans s'est affiché avec une jeune et jolie blonde et depuis, ils ne se quittent plus. Clara Chia, 23 ans, partage la vie du Catalan, qui a de son côté décidé de prendre sa retraite sportive il y a quelques mois de cela, mais il ne compte pas se la couler douce pour autant puisqu'il est à la tête de plusieurs entreprises.

Il y a eu des changements dans ma vie et j'ai su préserver ce bonheur

Si Shakira a pris l'habitude d'exprimer ce qu'elle a sur le coeur dans ses chansons, son ex a choisi les médias pour parler et plus précisément El Pais. Dans une interview accordée au quotidien espagnol, Gerard Piqué évoque sa nouvelle vie et visiblement il n'a aucun regret. "Les personnes que j'aime et dont je me préoccupe sont celles qui me connaissent. Les autres, je m'en fiche. Je consacre mon énergie aux personnes qui me sont les plus proches et je leur donne ce que j'ai. Je suis très heureux. Il y a eu des changements dans ma vie et j'ai su préserver ce bonheur", assure-t-il dans des propos relayés par Elle.

Aucune pointe de nostalgie de sa vie d'avant de la part de Gerard Piqué, qui semble donc très heureux dans sa nouvelle vie et ce, malgré les attaques répétées de Shakira à son égard.