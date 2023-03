Diaporama : "Je suis très heureux" : Gerard Piqué sort du silence et ses mots risquent de faire très mal à Shakira...

1 / 13 "Je suis très heureux" : Gerard Piqué sort du silence et ses mots risquent de faire très mal à Shakira...

2 / 13 Gerard Piqué s'exprime sur sa nouvelle vie, loin de Shakira Gerard Piqué et la chanteuse Shakira officialisent leur séparation après douze ans de relation. © BestImage

3 / 13 Depuis le mois de juin 2022, Gerard Piqué et Shakira ne sont plus en couple Gerard Piqué reçoit le prix du meilleur athlète catalan lors d'une cérémonie à Barcelone. Sa compagne, la chanteuse Shakira était à ses côtés. © BestImage

4 / 13 Les attaques se multiplient ces derniers mois entre les anciens amoureux et la situation semble très tendue entre eux Shakira interprète sa dernière chanson sur le thème de la rupture sur le plateau du Tonight Show © BestImage, NBC / Backgrid UK via Bestimage

5 / 13 La chanteuse colombienne a fait plusieurs chansons où elle s'en prend à l'ancien footballeur, mais visiblement, ce dernier n'en a que faire Shakira interprète sa dernière chanson sur le thème de la rupture sur le plateau du Tonight Show © BestImage, NBC / Backgrid UK via Bestimage

6 / 13 Dans une interview accordée au média espagnol El Pais, il affirme que tout va bien. "Je suis très heureux", affirme-t-il Shakira, son compagnon Gerard Piqué et ses fils Milan et Sasha - Gérard Piqué reçoit un prix lors de la 5ème édition du "Catalan football stars" à Barcelone, Espagne, le 28 novembre 2016. © BestImage, GTRES / BESTIMAGE

7 / 13 "Il y a eu des changements dans ma vie et j'ai su préserver ce bonheur", conclut Gerard Piqué Gerard Piqué reçoit le prix du meilleur athlète catalan lors d'une cérémonie à Barcelone le 25 janvier 2016. Sa compagne, la chanteuse Shakira était à ses côté. © BestImage

8 / 13 Exclusif - Shakira et ses enfants Milan et Sasha vont au au Blue Man Group à New York le 12 mars 2023. © BestImage

9 / 13 Shakira emmène ses enfants Sasha, 8 ans, et Milan, 10 ans, au "M&M's" Store à New York avant d'aller dîner au restaurant "Nobu", le 10 mars 2023. Juste avant, Shakira avait participé à l'émission "The Tonight Show Starring Jimmy Fallon". Merci de flouter le visage des enfants avant parution. © BestImage

10 / 13 Shakira emmène ses enfants Sasha, 8 ans, et Milan, 10 ans, au "M&M's" Store à New York avant d'aller dîner au restaurant "Nobu", le 10 mars 2023. Juste avant, Shakira avait participé à l'émission "The Tonight Show Starring Jimmy Fallon". Merci de flouter le visage des enfants avant parution. © BestImage

11 / 13 Shakira, Gérard Piqué et leurs enfants Milan et Sasha au photocall des 40èmes Music Awards à Barcelone, le 1er décembre 2016. © BestImage

12 / 13 Shakira, son compagnon Gerard Piqué et ses fils Milan et Sasha - Gérard Piqué reçoit un prix lors de la 5ème édition du "Catalan football stars" à Barcelone, Espagne, le 28 novembre 2016. © BestImage