"Je suis ultra émue... ça y est je chiale" : Izïa Higelin annonce une nouvelle incroyable à ses fans !

Ce n'est pas la première fois que ces deux-là collaborent, après tout. Bastien Burger fait partie de la formation musicale qui entoure Izïa Higelin en concert. Il joue de la basse auprès d'elle, quand Nicolas Musset est à la batterie, Fonio à la guitare et Julia Jérosme au clavier. En couple, les deux mélomanes ont produit de nombreuses merveilles dont un petit garçon né le 1er août 2018, qui a donc 3 ans. En 2022, on ignore toujours le prénom de cet enfant de l'amour mais on sait qu'il est très avancé pour son âge. "J'observe mon petit pendant des heures, expliquait maman, dernièrement, au magazine Gala. Je le laisse construire son monde. Il n'a peur de rien, j'adore. J'essaie de ne pas lui transmettre de stress, de peur, de doute. Je ne savais pas quelle mère je serais, je suis agréablement surprise de me voir détendue dans ce nouveau rôle."