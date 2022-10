"Je suis un peu dur" : Karim Benzema fait de rares confidences sur ses enfants, avec qui il n'est pas toujours tendre

C'est l'une des images de ce 17 octobre. Arrivé sur le tapis rouge du théâtre du Châtelet à Paris, Karim Benzema a posé au côté de son jeune fils Ibrahim. Tout sourire, l'attaquant du Real Madrid savait déjà qu'il allait passer une soirée mémorable après une saison en tout point réussie. À 34 ans, le gamin de Lyon est devenu Ballon d'Or pour la première fois de sa carrière et on se demande s'il ne s'améliore pas avec l'âge tant son niveau est stratosphérique en ce moment. Une soirée inoubliable au cours de laquelle il a officialisé sa relation avec le mannequin Jordan Ozuna, qui ne le quitte plus depuis plusieurs mois.

Pendant son discours de remerciements, au cours duquel il n'a pas hésité à tancer son sélectionneur chez les Bleus, Karim Benzema a fait monter sur scène son petit garçon, preuve de la complicité qui existe entre eux. Sa fille Mélia n'avait elle pas fait le déplacement jusqu'à Paris, mais elle devait très certainement regarder la cérémonie depuis Madrid où elle habite avec sa mère, Chloé de Launay. Si les rumeurs disent que le footballeur aurait un troisième enfant vont bon train en ce moment, il aime bien s'afficher de temps en temps avec Ibrahim et Mélia sur ses réseaux sociaux, mais parle peu d'eux publiquement. Pourtant, il a bien voulu en dire plus lors d'une interview accordée à GQ et qui sortira dans le numéro de novembre.

Ça me fait rire, parce que mon propre père avait la même attitude envers moi

"Quand tu as des enfants, ce qui change, c'est que tu es responsable d'eux et que tu dois leur montrer l'exemple", explique Karim Benzema, avant d'en dire plus sur sa relation avec son fils : "Quand je m'entraîne avec mon fils Ibrahim, qui est plutôt doué, je prends ça très au sérieux, et s'il ne m'écoute pas, je suis un peu dur avec lui. Parce que quand on s'entraîne, pour lui je ne suis plus 'Papa'". S'il sait se montrer strict avec son fils, KB9 à de qui tenir, comme il l'explique. "Ça me fait rire, parce que mon propre père avait la même attitude envers moi", assure-t-il.

Malgré ses manières parfois strictes avec son fils, Karim Benzema n'en reste pas moins un père très aimant, et même parfois "papa gâteau", comme il l'ajoute en interview, puisqu'il finit toujours les entraînements avec Ibrahim par un câlin et dit rarement non à ses enfants.