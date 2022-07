"Je suis un privilégié" : Norbert Tarayre sans filtre sur sa nouvelle vie à Miami

Déjà cinq ans que Norbert Tarayre a quitté la France. Le célèbre chef également animateur télé qui s'illustre notamment dans Le Combat des régions : Ma cuisine est la meilleure de France (M6) avec Gilles Goujon et Aurélie Chaigneau s'est installé de l'autre côté de l'Atlantique. En effet, avec sa petite famille, c'est à Miami qu'il a posé bagages. Auprès de nos confrères du magazine Ici Paris, en kiosques ce mercredi 6 juillet 2022, l'ex-Top Chef se livre sur sa nouvelle vie sous les palmiers de Floride.

"Grâce à la télé, je me suis fait un petit réseau et j'ai rencontré des Français qui se sont installés à Miami et m'ont encouragé à les rejoindre", se souvient-il. Et Norbert Tarayre n'est pas le seul à avoir quitté l'hexagone pour le soleil de South Beach. En effet, il confie avoir rencontré plusieurs personnalités bien connues des téléspectateurs français sur place. "Je m'y rends ponctuellement, j'y ai croisé Charly Nestor de Charly et Lulu, les anciens de M6, l'ex-patineuse Sarah Abitbol ou encore Patrick du Club Dorothée", indique-t-il ainsi. En bref, Miami semble représenter un réel Eldorado pour beaucoup !

De son côté, Norbert Tarayre, qui a récemment eu des problèmes de santé, s'y plait en tout cas. Cette décision l'a même fait rajeunir ! "En Floride, je suis un gosse émerveillé, lance-t-il. Pour moi, acheter aux Etats-Unis, c'était un délire. Je suis arrivé avec un visa touristique et j'ai acheté une petite maison, voilà, c'est le rêve américain. Je suis un gosse de 42 ans et j'ai bien conscience d'être un privilégié." Un bonheur sans nom qu'il partage avec sa moitié, la belle Abi, leur fils Elydjah ainsi que Gayane (15 ans), Laly (12 ans) et Aliya (8 ans), les trois filles nées des amours passées du chef avec son ex-femme Amandine.

En août 2017, auprès de nos confrères du magazine Public, il évoquait son départ et révélait avoir préféré s'offrir "une bicoque moins chère là-bas" plutôt qu'une "maison très coûteuse en banlieue parisienne". C'est ainsi qu'il a craqué pour une demeure "simplissime" à North Miami Beach, "de 230 m², de plain-pied avec piscine et 800 m² de terrain". Le tout pour un prix compris "entre 400 000 et 500 000 euros", somme pour laquelle il a fait un crédit.