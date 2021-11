"Je suis victime d'un harceleur depuis 3 mois" : Agathe Lecaron, malmenée, se confie

Animatrice de l'émission La Maison des Maternelles depuis 2016,Agathe Lecaron a confié auprès des journalistes du magazine Closer être victime de harcèlement depuis de longs mois. Menacée et insultée, la maman de Gaspard (7 ans) et Félix (5 ans) explique que c'est d'ailleurs la raison pour laquelle elle tend plutôt à être pour la fin de l'anonymat sur les réseaux sociaux. "Je suis plutôt pour. C'est l'anonymat qui est déclencheur d'un monceau de haine. Je suis moi-même victime d'un harceleur depuis trois mois, d'une agressivité, d'un racisme, d'une violence incroyables ! J'ai fait un signalement mais depuis, il recréé des comptes sans arrêt sous d'autres noms et n'est pas identifiable." révèle la femme de François Pellissier.

Depuis qu'elle passe à la télévision, sur France 4 et désormais sur France 2, la journaliste qui a créé sa marque de vêtements baptisée Ronron destinée aux enfants et aux adultes avait déjà été confrontée à la violence des internautes notamment envers ses chroniqueurs. En janvier 2019, elle indiquait d'ailleurs que l'une de ses chroniqueuses avait même été menacée de mort suite à un débat sur l'allaitement.

Lors d'une émission diffusée en janvier 2019, Agathe Lecaron expliquait : "On va vous parler un petit peu des coulisses de La maison des maternelles. Globalement, on reçoit beaucoup de messages. Des trucs hyper bienveillants et gentils à 95%. Et puis il y a 5%, il faut le dire, qui ne sont pas toujours très gentils et c'est toujours sur le même sujet. C'est sur l'allaitement. On se fait allumer tout le temps. Anna [Roy, sage femme], on l'a menacée de mort."

Un peu choqué par la violence des téléspectateurs, le chroniqueur Benjamin Muller - qui lui avait envoyé un sexto en plein direct en novembre 2019 - confiait : "C'est un sujet qui suscite énormément de passion chez certaines..."