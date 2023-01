"Je vais être vraiment honnête..." : Yanis Marshall très cash sur les autres profs de la Star Academy

Entouré de Michaël Goldman à la direction, d'Adeline Toniutti au chant, de Laure Balon à l'expression scénique ainsi que de Pierre de Brauer au théâtre, Yanis Marshall était quant à lui le professeur de danse, lors de la dernière édition de la Star Academy, qui s'est déroulée il y a quelques mois déjà et a été remportée par Anisha. Et ce jeudi 26 janvier 2023, sur le plateau de l'émission Touche pas à mon poste diffusée sur C8, le chorégraphe de 33 ans s'est exprimé sur ses rapports avec ses anciens collègues.

"Vous crevez l'écran, vous avez été exceptionnel dans la Star Ac, mais vous avez quand même largement dominé les autres coachs... Est-ce que vous avez parfois senti des petites jalousies ?", lui a notamment demandé Gilles Verdez. "Non. Car on est tous très différents", a-t-il répondu dans un premier temps, se montrant alors très modeste. Mais c'était sans compter sur la suite de ses propos : "Je vais être vraiment honnête, je pense qu'il n'y avait même pas à essayer de faire une petite compétition avec moi, j'étais déjà trop loin dès le départ et trop sûr de moi. Donc je pense qu'ils se sont calmés dès le départ en se disant 'elle, elle est folle"".