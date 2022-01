"Je vais le tuer !" : Francis Huster révolté dans On est en direct, échange tendu face caméra

Il ne fallait pas louper le nouveau numéro d'On est en direct samedi 15 janvier 2022. Francis Huster y a offert un grand moment de télé avec l'historien Franck Ferrand. Les deux hommes étaient invités par Laurent Ruquier et Léa Salamé pour discuter des 400 ans de la naissance de Molière. Un dramaturge dont est tout particulièrement admiratif Francis Huster. Alors, lorsque Franck Ferrand expliquait douter de ses capacités d'écrivain, soutenant même la rumeur selon laquelle Corneille aurait écrit tous ses textes, le comédien ne l'a naturellement pas supporté.

Avec une grande éloquence, Francis Huster a puisé dans toutes ses connaissances sur Molière pour défendre son oeuvre, faisant même le show en se dressant à plusieurs reprises face à Franck Ferrand pour citer quelques extraits. Mais rien n'y a fait puisque Franck Ferrand est resté sur ses positions, assurant que même s'il était "un homme extraordinaire, le fondateur du théâtre tel que nous l'aimons", Molière "n'était pas un écrivain".

Des propos qui ont tout bonnement révolté Francis Huster. "Je vais le tuer, ce n'est pas possible", a-t-il réagi avant de se lever une nouvelle fois, un doigt accusateur en direction de Franck Ferrand. "Cette thèse de Corneille est une plaisanterie ! C'est stupide ! C'est d'une bêtise !", s'est-il agacé toujours de manière très théâtrale. Bien qu'en désaccord, Francis Huster et Franck Ferrand ont, semble-t-il, pris beaucoup de plaisir à débattre sur le sujet. Ils ont même terminé l'émission sur une bonne note, en se serrant amicalement la main.

Outre Francis Huster et Franck Ferrand, Laurent Ruquier et Léa Salamé ont accueilli samedi Stéphane Guillon, venu présenter son nouveau spectacle. Victoria Abril a également fait le déplacement pour promouvoir son retour sur scène avec la pièce de théâtre Drôle de genre, suivie par Philippe Besson, qui défendait son livre Paris - Briançon. Pour la partie politique, le duo d'animateurs a donné la parole au maire de Béziers, Robert Ménard, ainsi qu'aux porte-paroles de la primaire populaire, Mathilde Imer et Samuel Grzybowski. Enfin, sur une note plus légère, l'humoriste AZ a parlé de son spectacle Exister, tandis que la chanteuse Emma Peters a interprété son titre Le temps passe.

Ce nouveau numéro d'On est en direct a été suivi en moyenne par 923 000 téléspectateurs, soit une part de marché s'élevant à 14.7%.