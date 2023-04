"Je vous ai entendus" : Julien Courbet balance sur la conversation "secrète" entre deux membres de son équipe

Comme chaque matin sur M6 et RTL, il était possible de retrouver Julien Courbet et ses équipes dans son émission Ca peut vous arriver ce jeudi 13 avril 2023. L'animateur s'y entoure de médiateurs, journalistes et avocats afin de s'occuper de problèmes juridiques ou arnaques en tous genres. Parmi ses consultants, Julien Courbet peut notamment compter sur les bons conseils d'Anne Cadoret.

La sublime brune intervient régulièrement pour des affaires concernant le droit commercial, le droit immobilier, le droit des contrats ou encore le droit des affaires. Et justement, le dossier de Serge nécessitait son expertise. Ce dernier se trouve dans une bien mauvaise posture depuis qu'il a fait appel à un artisan pour rénover sa maison. Malheureusement, les travaux ont été catastrophiques et il en a aujourd'hui pour 83 000 euros de réparation. "Ca brise la vie d'une famille, c'est ses économies, il ne peut plus vivre dans sa maison", a déploré Julien Courbet en direct.

Une histoire de baleine de soutien-gorge

Anne Cadoret avait alors pour mission de contacter l'avocate de l'entreprise dénoncée pour y voir plus clair. "Vous allez essayer d'appeler votre collègue, en lui demandant quelle est son analyse. Alors, pourquoi on ne le fait pas à l'antenne ? Parce que ce sont des conversations 'secrètes' entre avocats et vous ne pouvez vous parler qu'entre avocats. Et c'est elle qui vous dira ce que vous allez le droit de dire ou ne pas dire, on est bien d'accord ?", a demandé Julien Courbet à sa consultante. Ce qu'elle a confirmé, le corrigeant néanmoins sur le terme qu'il a employé : "Plutôt confidentielles (les conversations, ndlr) que secrètes mais ça marche aussi".

Une petite rectification qui a donné envie à Julien Courbet de faire une révélation sur Anne Cadoret et un autre membre de l'équipe. "Oh oui enfin... je vous ai entendus une fois avec Hervé Pouchol (journaliste négociateur de Ca peut vous arriver) en train de faire une conversation que vous dites, vous, 'confidentielle', c'était plus 'secret' ce que vous vous disiez. Une histoire de baleine de soutien-gorge... Je n'ai pas trop compris mais peu importe, je n'ai pas à rentrer là-dedans", a-t-il lâché, suscitant les rires autour de lui. On imagine bien sûr que tout cela est faux et que l'animateur cherchait simplement à se jouer de l'avocate.