"L'autre bouffon" : Franck Dubosc gravement brouillé avec une star du cinéma français, qu'il a vexée...

"Il a été malheureux et on est tous malheureux quand on nous coupe" avait d'ailleurs raconté Franck Dubosc sur le plateau des Terriens du Samedi, avant de justifier son choix : "C'est une très belle scène qui effectivement dans la longueur du film... Mais, je n'ai pas coupé cette scène parce que c'est moi le chef. On a tous été coupés, on a tous eu beaucoup de scènes coupées".

Alexandra Lamy, actrice du film avait abondé dans son sens : "D'ailleurs ça fait du mal à tout le monde, même au réalisateur. Des fois ce sont des scènes qu'on adore, mais pour l'équilibre du film il faut les enlever". Il semblerait que Gérard Darmon ne soit pas vraiment du même avis !

Celui-ci devient en tout cas le champion des coups de gueule : outre Franck Dubosc, le comédien a réitéré sa colère à l'égard de ses anciens collègues du Coeur des Hommes ces dernières semaines, dans l'émission En Aparté, puis s'est attaqué à Edwy Plenel pour défendre son ami avocat et ministre de la Justice Eric Dupont Moretti.