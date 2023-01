"L'impression d'arriver sur la lune" : Inès Reg, ce nouveau défi hors normes qu'elle s'apprête à relever

Inès Reg tient son prochain défi : remplir l'Accor Arena (Paris 12e), le 17 juin prochain, après une semaine à guichets fermés à l'Olympia. C'est en tout cas ce qu'elle a affirmé à nos confrères du Parisien ce dimanche 8 janvier. Un exploit que très peu de comiques (Jean-Marie Bigard, Florence Foresti, Fary, bientôt Jérémy Ferrari) ont réalisé, comme le rappelle le journal. Ce qui n'a pas l'air de faire peur à l'humoriste aux 2,3 millions d'abonnés qui semble, au contraire, très excitée.

"Waouh ! Pour moi, c'est (elle cherche ses mots)... J'ai l'impression d'arriver sur la lune, c'est juste fou, incroyable. Je suis hyper consciente que si j'en suis là aujourd'hui, c'est grâce à mon public. Je veux faire la fête avec eux, je veux vraiment leur proposer un show qu'ils n'ont jamais vu de leur vie. Ce sera the place to be, le 17 juin, il n'y a rien d'autre qui devra exister", a-t-elle déclaré au Parisien lors de cet entretien.

J'ai vécu quatre ans de fou

"Je pense que ma dernière phrase à Bercy ce sera : 'Mon spectacle, je l'ai appelé Hors Normes, ce soir on a compris pourquoi.' Ensuite, drop the mic (je lâche le micro), et je rentre manger des chouquettes dans la loge (rires). Voilà ce qui se passera", a également ajouté la femme de Kévin Debonne, avant d'expliquer vouloir repartir immédiatement de l'avant après cette échéance. "J'aimerais repartir au plus vite avec un nouveau show. J'ai vécu quatre ans de fou. Aujourd'hui, on me voit à la télé mais à la maison, je suis toujours en slip en train de manger des chips et me dire que je n'y arriverai jamais. C'est cette vraie vie-là que je veux raconter", a-t-elle ajouté.

À noter que, du jeudi 12 au lundi 16 janvier à Lyon elle devrait certainement faire partie de la bande des Enfoirés aux côtés de Claire Keim, Mimie Mathy, Carla Bruni ou encore les nouveaux arrivants Mentissa, ex-finaliste de The Voice et nommée aux Victoires de la Musique, ainsi queSofia Essaïdi, participante à la saison 2 de Star Academy et désormais comédienne. Pour rappel, Inès Reg rejoignait la troupe en 2020, après avoir buzzé sur les réseaux sociaux.