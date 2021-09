"L'instinct maternel est un mythe" : Blandine Bellavoir évoque sa dépression post-partum

Elle a campé Alice Avril dans Les Petits meurtres d'Agatha Christie (France 2), campe désormais Christine Villemin, la mère du petit Grégory dans la série Une affaire française (TF1) inspirée de la terrible affaire et réalise La Tempête, un documentaire sur la dépression post-partum. Blandine Bellavoir, maman d'un petit garçon de 3 ans, touche un sujet sensible qu'elle maîtrise malheureusement bien puisqu'elle en a souffert...

"L'instinct maternel est un mythe", lance-t-elle auprès de nos confrères de Ouest France. Une phrase forte de la comédienne qui décrit la dépression post-partum comme "dépression souriante". Une expression utilisée pour qualifier les maux difficiles à diagnostiquer de l'extérieur tant le malade cache bien son mal-être via notamment des sourires. La réalité derrière ce masque est toute autre. "L'arrivée d'un enfant chamboule tout. Et en même temps, c'est une injection au bonheur", confie Blandine Bellavoir.

Il faut dire que, pendant les neuf mois de grossesse, la future maman est choyée comme jamais. L'après-bébé peut parfois, dans 10% à 15% des cas, transformer le rêve en cauchemar. "C'est vrai que lorsqu'on sort de la maternité, on a un peu l'impression qu'on vous dit : 'Rendez-vous en petite section de maternelle. Et dans l'intervalle, débrouillez-vous !' Parce qu'il y a un vrai suivi pendant la grossesse et ensuite, plus personne ne vous demande comment vous allez, regrette la comédienne de 37 ans auprès de Télé Star. Il n'y a aucun espace pour que les femmes s'expriment lorsqu'elles ont besoin d'aide. On nous prépare à l'accouchement, pas à la suite..."

On passe notre temps à se dire que tout va bien

La suite, justement, est rude. Appeler à l'aide devient même inenvisageable pour certaines. Blandine Bellavoir l'explique à Ouest France : "Demander de l'aide, c'est se sentir défaillant. Alors on passe notre temps à se dire que tout va bien, parce que c'est tellement génial d'avoir des enfants." Ce mythe de l'heureuse maman, elle le compare ainsi à celui du Père Noël...

Dans ces moments difficiles, Blandine Bellavoir a certainement pu compter sur le soutien de son amoureux Arnaud Perron, qui est également le papa de son fils. Ensemble, ils forment un couple solide au quotidien... et un duo à l'écran. Elle est comédienne, lui acteur et réalisateur. En 2015, dans Les Petits meurtres d'Agatha Christie, il a joué l'ex-mari d'Alice Avril, elle-même campée par notre belle Blandine Bellavoir !