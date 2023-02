"La coke me fait mal au nez" : Véronique Sanson sans filtre sur ses "travers d'antan"

Si l'on connait Véronique Sanson pour la beauté de ses chansons (Amoureuse, Vancouver, Ma révérence), la qualité de ses paroles et sa voix grave inimitable, c'est aussi sa résilience face aux nombreuses épreuves traversées au cours de ses 55 ans de carrière que ses fans aiment et saluent à chaque tournée. Touchée par plusieurs cancers, notamment, la septuagénaire n'a jamais perdu son goût de vivre, et s'est relevée de tout avec courage.

Un goût de vivre après une enfance "stricte et rigoureuse", qui l'a poussée parfois à aller trop loin : dans le portrait de Libération qui lui est dédié ce vendredi 17 février, la chanteuse de 73 ans l'avoue, elle a touché à beaucoup de choses. La drogue, notamment, même si selon elle, "on a beaucoup exagéré à ce sujet, car la coke me fait mal au nez", le tabac, puisqu'elle fume "un paquet de blondes par jour", ou bien l'alcool, qui est finalement devenu l'un de ses plus grands combats.

Car même si sa dépendance "n'a pris un tour critique que sur le tard, vers la fin des années 90", selon ses confidences, elle a mis un frein à sa carrière et l'a obligée à mener un véritable combat, notamment en se rendant aux Alcooliques Anonymes au début des années 2000.

Une chanteuse "punk mais conventionnelle"

Désormais plus sage, Véronique Sanson est remontée sur scène mais se consacre aussi à son fils Christopher et à ses deux petites filles, tout en tentant de "lutter vainement contre l'insomnie" et contre les différents effets secondaires des traitements qui ont émaillé sa vie ces dernières années pour lutter notamment contre le cancer.

Mais n'a pas perdu cet esprit "à la fois punk et conventionnel", dont parle l'un de ses amis, et qui l'avait conduite à un "mariage à l'église avec une personnalité aussi atypique que celle de Pierre Palmade", lui-même touché par des problèmes similaires d'addiction.

Unis de 1995 à 2001, avant un divorce en 2004, ils avaient gardé un véritable respect pour ce moment de leur vie. Véronique Sanson a auparavant partagé la vie de Michel Berger, avec qui elle était également restée six ans avant de partir du jour au lendemain pour retrouver le musicien Stephen Stills, le père de son fils dont elle a divorcé après avoir été victime de violences au début des années 80. Récemment, elle a partagé sa vie avec son parrain des Alcooliques Anonymes.