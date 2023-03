"La définition de l'évidence" : Laure Manaudou et Jérémy Frérot sur leur 31 pour un beau moment en amoureux

Ce début d'année 2023 se passe particulièrement bien pour Laure Manaudou et Jérémy Frérot, installés depuis plusieurs années maintenant sur le bassin d'Arcachon et qui profitent de la vie. Depuis 2015, les deux tourtereaux ne se sont plus quittés et l'amour semble toujours au beau fixe entre eux, comme ils viennent une nouvelle fois de la montrer. Parents de deux adorables enfants, Lou (5 ans) et le petit dernier âgé de 2 ans, ils se sont mariés en mai 2018 lors d'une belle cérémonie dans les Landes.

D'une première relation avec l'ancien nageur Frédérick Bousquet, Laure Manaudou est également maman d'une grande fille qui s'appelle Manon (12 ans) et qui vit avec sa mère et son beau-père en Gironde. Une fille qui a, comme sa mère, un vif intérêt pour le sport, mais ce n'est pas la natation qui l'attire puisqu'elle s'est prise de passion pour l'équitation, comme la championne olympique de 36 ans l'a montré à plusieurs reprises sur ses réseaux sociaux. Pour son fils Lou, c'est plutôt le rugby qui le fait vibrer, ce qui paraît normal dans une région où ce sport est plus populaire que le football.

Les escarpins de sortie pour Laure Manaudou

Une belle vie de famille donc pour Laure Manaudou et Jérémy Frérot, qui, malgré leurs emplois du temps chargés, réussissent malgré tout à passer du temps avec leurs enfants, mais visiblement, ce 24 mars, ils ont décidé de s'offrir un moment à deux.

Sur son compte Instagram, où elle est suivie par près de 175 000 abonnés et où elle aime partager des moments avec sa communauté, la soeur de Florent Manaudou vient tout juste de publier deux photos dans sa story (qui sont à retrouver dans le diaporama). Sur le premier cliché, on peut voir qu'elle porte de jolies chaussures noires très classes, assorties à son sac et sa robe. Elle publie ensuite une très jolie photo d'elle et son mari et on peut voir toute la complicité qui les unit. Le chanteur de 33 ans est également très élégant, dans un costume noir avec tee-shirt blanc et chaussures de sport. "La définition de l'évidence", écrit la championne, toujours aussi amoureuse. Son regard pour son mari en dit effectivement très long sur l'amour qu'elle lui porte...