"La fatigue nous a eus..." : Alicia (Mariés au premier regard) revient sur le terrible accident qui a marqué sa vie

Depuis qu'elle s'est mariée avec Bruno, rencontré sur le tournage de Mariés au premier regard, Alicia coule des jours heureux et amoureux. Très active sur les réseaux sociaux, la belle communique régulièrement sur son couple. En revanche, elle n'évoque que très rarement le grave accident durant lequel elle a perdu sa soeur mais auquel elle a elle-même survécu. Lors de la diffusion de la sixième saison du célèbre programme, la jeune femme avait légèrement évoqué ce traumatisme. Depuis, elle n'en a cependant pas reparlé et reste discrète sur le sujet.

Mais lundi 2 janvier 2023, la jolie blonde s'est confiée dans le podcast de Laura Pouliquen, disponible sur de nombreuses plateformes. Pendant 40 minutes, la belle a raconté son parcours et est évidemment revenue sur l'accident qui a changé sa vie. "Je me souviens qu'on fêtait le réveillon de Noël en famille et c'est quand on est rentrés que la fatigue nous a eus... Tous, dans la voiture, y compris la personne qui conduisait. À cause de la fatigue, on est passé sur la voie d'en face et on est tombés dans un ravin. On a fait une chute de 8 mètres dans un ravin de rochers et d'eau", a-t-elle d'abord expliqué.

Je ne ressentais plus rien

Sur le coup de l'accident, Alicia n'a aucune idée de ce qui lui arrive. "J'avais mes yeux pour voir, mes oreilles pour entendre, mais je n'avais plus de corps pour sentir. Moi, je ne ressentais plus rien, je ne savais pas ce que j'avais", a-t-elle ensuite raconté. Pour la première fois, la jeune femme est entrée un peu plus dans les détails de ce jour qui a chamboulé sa vie. Prise en charge par les pompiers alors même qu'elle était encore dans la voiture, Alicia finit par sombrer. "On m'a perfusé dans la voiture, je ne savais pas pourquoi. Et là, au moment où on m'a perfusé, je ne me souviens plus de rien, jusqu'à ce que je me réveille un 2 ou 3 janvier...", a-t-elle dévoilé avant d'évoquer ces quelques jours de coma : "Il y a cette partie coma où j'entendais tout. (...) Je suis totalement consciente de ce qui se passe, de ce qu'on me fait, mais je n'ai pas le temps de réfléchir à ce que j'ai".

À son réveil, la jeune femme est toujours aussi perdue. "J'ai six tuyaux plantés dans le ventre, j'ai de l'oxygène dans le nez, une sonde nasogastrique dans la narine... C'est vachement compliqué, je ne comprends pas ce qui m'arrive, je ne comprends pas ce que j'ai", a-t-elle conclu. Heureusement aujourd'hui tout va bien mieux !