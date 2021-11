"La nuit, on faisait nos courses" : Triche à Koh-Lanta, nouvelles révélations fracassantes !

C'est une première dans Koh-Lanta. Face caméra, Teheiura a avoué, mardi 9 novembre 2021, avoir triché. L'aventurier emblématique venu tourner cette édition sur sa terre natale en Polynésie française a demandé de la nourriture à un local. Il a ainsi pu manger, violant l'une des règles les plus importantes de l'émission de survie de TF1. Confronté par Denis Brogniart, Teheiura est exclu a fait son mea culpa... mais il n'est pas le seul à s'être procuré de quoi manger dans le dos de la production.

D'après les informations de nos confrères du Parisien, en plus du steak frites et de l'assiette de légumes de Teheiura, hors caméras, certains aventuriers ont également récupéré de la nourriture au cours du tournage. "On a eu vent de petits larcins. Il y a pu y avoir un citron récupéré sur l'île du conseil", déclare Julien Magne, directeur des programmes d'ALP, société productrice de Koh-Lanta. En fait, d'après le quotidien, ce n'est pas un mais plusieurs citrons verts qui ont été "discrètement ramassés sur le passage".

Rappelons que les soirs de conseil, les aventuriers quittent leur camp pour une autre île, où ils retrouvent Denis Brogniart. Pour des raisons de sécurité, ils dorment tous sur place et ne regagnent leurs quartiers que le lendemain, au petit matin. C'est alors durant la nuit qu'ont eu lieu ces vols de nourriture. "Au conseil, il n'y avait pas toujours de gardien. Alors, on en profitait pour faire nos petites courses la nuit près des habitations plus loin", avoue un aventurier sous couvert d'anonymat – car "si la production apprend qu'on a parlé, ils peuvent nous réclamer 30 000 euros".

Mais les arbres fruitiers et autres mets "naturels" n'étaient pas les seuls prisés par les aventuriers affamés. Toujours d'après les informations de nos confrères du Parisien, certains se seraient directement servis dans les glacière des locaux qui travaillent près des campements, "remplies de chips et de limonade". Des candidats ont alors pu manger, de quoi agacer les autres. "On est plusieurs à penser que le jeu est faussé. Certaines épreuves (NDLR : comme celle du tir à l'arc remportée par Teheiura) n'ont pas été disputées loyalement. Quand on a le ventre plein et les idées claires, on est forcément avantagé, s'énerve l'un des éliminés. Si j'avais su qu'il y aurait toutes ces petites magouilles, je serais resté chez moi !"