"La production fait croire que..." : Alicia (Mariés au premier regard) fait une mise au point !

La sixième saison de Mariés au premier regard bat son plein sur M6. Et parmi les candidats, Alicia a fait sensation auprès des téléspectateurs. La jolie blonde de 28 ans a épousé Bruno, charmant brun de 31 ans. Le couple s'est même envolé pour une lune de miel au Portugal. S'ils semblent bien s'entendre, les deux tourtereaux notent tout de même un décalage entre la réalité et ce qui est diffusé à l'écran. Auprès de nos confrères de TV Mag, l'infirmière coordinatrice se livre à ce sujet.

Alicia l'a remarqué, certaines questions des journalistes sont orientées. "Quand je passais à côté de la réponse, le journaliste me reposait la question jusqu'à ce que je réponde vraiment, se souvient-elle. Ils veulent vraiment obtenir une réponse à laquelle ils ont déjà réfléchi. Parfois les interviews se font tard et, avec la fatigue, on a qu'une envie c'est d'aller se coucher."

D'ailleurs, lors de la nuit de noces, c'est auprès de son mari Bruno qu'elle est allée se coucher. Ce soir-là, il ne s'est rien passé entre eux. Plus encore, la jeune femme a semblé mal à l'aise, insistant pour éteindre les lumières. Au cours de l'épisode, il est mis en évidence qu'Alicia souhaite cacher les cicatrices du terrible accident de voiture dont elle a été victime en 2014 – et qui a coûté la vie à sa soeur. La réalité est toute autre... "Je tiens à préciser que c'est un montage. Je suis en pyjama donc, dans tous les cas, Bruno ne verra pas mes cicatrices. En fait, j'éteins les lumières, parce que j'ai des TOC, j'ai besoin de dormir dans le noir complet, explique-t-elle. La production fait croire que je ne veux pas que Bruno voie mon corps mais ça n'a rien à voir. Je suis juste fatiguée. On s'est vite couchés d'ailleurs. On n'a même pas trop parlé."

Et ce n'est pas tout : le blocage de la belle par rapport à ces marques laissées sur son corps est exagéré à l'antenne. "Comme les cicatrices se voient, il faut parfois que je les explique. Mais sinon, je les assume. Je porte souvent des crop top avec le ventre découvert, on le verra dans l'épisode suivant, précise-t-elle. Je peux avoir des petites appréhensions quand je ne connais pas les gens mais pas autant que la production peut le laisser penser dans l'émission." Enfin, "l'histoire sur [sa] soeur" est également mise en avant au fil des émissions. "Mais c'est pour l'audimat", poursuit-elle. Et de préciser qu'elle "aime beaucoup la production", qu'"il n'y a pas de souci" et qu'elle "ne leur en veut pas". "J'aimerais juste que mon passage dans le programme tourne moins autour de mon passé", conclut Alicia.