"La violence du truc" : Sandrine Kiberlain mariée par surprise à Vincent Lindon, cette scène qui a choqué les invités

Sandrine Kiberlain revient au cinéma avec une comédie loufoque signée Nicolas Pariser, celui à qui l'on doit Alice et le maire. Dans ce long métrage, elle partage la vedette avec Vincent Lacoste. Si les deux comédiens partagent le fait d'être très talentueux, ils sont aussi hyperactifs puisqu'ils ont multiplié les performances cette année. Pour l'actrice césarisée pour Neuf mois ferme, il s'agit de son troisième film. Pour parler de cette oeuvre, elle a répondu aux questions du magazine Society, ce vendredi 9 décembre, offrant des confidences intimes sur toute sa vie, de l'enfance à aujourd'hui. Elle revient notamment sur son mariage avec le père de sa fille, Suzanne, le comédien Vincent Lindon.

Après l'avoir rencontré en 1993, Sandrine Kiberlain épouse Vincent Lindon cinq ans plus tard. Elle révèle dans le magazine les circonstances surprenantes de son mariage "surprise" : "Oui, on m'a épousée sans que je le sache. Le prétexte, c'était qu'il m'emmenait fêter mon anniversaire, les yeux bandés, et je me suis retrouvée à la mairie avec des gens qui ne savaient pas ce qu'ils foutaient là. C'était fou, comme un enlèvement." Une scène qui a choqué certains proches, comme sa réalisatrice fétiche Laetitia Masson (En avoir- ou pas, À vendre, Love Me) : "[Elle] s'est levée en disant : 'On ne peut pas faire ça à une femme.'"

Comment a-t-elle vécu cet acte fou ?

De son côté, Sandrine Kiberlain a vécu les choses différemment : "Moi, j'étais pas du tout là-dedans. Je n'ai pas forcément compris la violence du truc sur le moment, on se dit que c'est chevaleresque. Je n'ai même pas eu l'idée de didre non ? Il y a des gens qui ne vivent jamais de choses folles, eh bien celle-ci, témoigne que ma vie n'a jamais été ennuyeuse."

Leur union durera jusqu'en 2003 et depuis, les deux artistes ont gardé une belle complicité. Ainsi, ils se félicitent régulièrement de leurs succès mutuels et autres récompenses et peuvent savourer les débuts de carrière prometteurs de leur enfant chérie Suzanne Lindon, 22 ans, héroïne de la saison 2 d'En thérapie et déjà réalisatrice avec Seize printemps.

Retrouvez l'intégralité de l'interview dans le magazine Society du mois de décembre 2022