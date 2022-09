Sandrine Kiberlain : Son ex Vincent Lindon, spécial à tout jamais... Confidences sur leur famille

Elle est LE visage de la rentrée 2022. En l'espace de quelques semaines, Sandrine Kiberlain sera à l'affiche de trois films dont Chronique d'une liaison passagère d'Emmanuel Mouret, avec Vincent Macaigne, qui sortira le 14 septembre 2022. Si elle a plein de projets dans la tête, la comédienne n'est pas encore décidée à retourner à la réalisation, malgré le succès fou de son premier essai datant de 2021, le long-métrage Une jeune fille qui va bien. Et même si elle retournait derrière la caméra, une chose est sûre : sa fille, Suzanne Lindon, ne ferait pas partie du programme.

Nous avons toujours dissocié notre vie familiale de nos carrières

Elle admire le parcours sans faute de sa fille, mais Sandrine Kiberlain ne se sent pas prête, pour autant, à la diriger dans ses prochaines aventures cinématographiques. "Nous avons toujours dissocié notre vie familiale de nos carrières, explique-t-elle dans les pages du magazine Madame Figaro. Son père et moi avons une image très forte, et elle met un point d'honneur à exister seule. Nous le respectons. Mais je suis maman avant toute chose : je suis très fière d'entendre autant de compliments sur elle, et incroyablement heureuse de la voir s'épanouir dans sa passion."

C'est banal mais c'est ainsi

Suzanne Lindon est le fruit de ses amours avec Vincent Lindon qu'elle avait rencontré sur un tournage en 1993. Séparée de l'acteur depuis 2003, et malgré une rupture extrêmement difficile à vivre, Sandrine Kiberlain continue à considérer son ex comme l'une de ses plus belles rencontres. "Dans ma vie intime, ma fille et son père, assure-t-elle, en évoquant ces personnes qui ont bouleversé sa vie. C'est banal mais c'est ainsi. Dans mon métier, je pense évidemment aux producteurs d'Une jeune fille qui va bien ou à Eric Rochant, qui a choisi de me faire confiance pour Les Patriotes. Quand il m' dit oui, celle que je voulais devenir est née..."

