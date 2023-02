"Lacérée avec un cutter" : Julien Doré et sa pire Saint-Valentin, un souvenir tranchant qu'il préfèrerait oublier

Les histoires d'amour finissent mal en général. Cette phrase des Rita Mitsouko n'est, certes, pas toujours vraie mais elle s'est vérifiée pas mal de fois ! Julien Doré est bien placé pour le savoir puisque le chanteur de 40 ans a lui-même vécu cette situation. À l'époque, celui qui fut révélé par Nouvelle Star face à Marianne James et André Manoukian est en couple. On ne connaîtra pas le nom de celle qui faisait battre son coeur mais une chose est sûre, leur romance a vite tourné court. À ce moment-là, Julien Doré souhaite d'ailleurs mettre un terme à leur relation. Manque de bol, cette décision, il la prend le jour de la Saint-Valentin.

C'est donc un 14 février que l'artiste, très courageux, enclenche la discussion et annonce son intention de rompre. Si la nouvelle aurait sûrement fait l'effet d'un choc à n'importe quelle date du calendrier, quitter sa chérie un jour de Saint-Valentin n'était peut-être pas la meilleure des idées, surtout quand l'affaire est pour le moins très passionnée : "Le jour de la St-Valentin, je suis rentré chez moi, je devais rejoindre la jeune femme avec qui j'étais à l'époque" expliquait-il sur les ondes de Chéri FM le 8 février 2021.

Mais une fois chez lui, aucune trace de celle qu'il avait quittée : "Il n'y avait personne dans l'appartement, et la veste en cuir que j'aimais plus que tout, qu'elle m'avait offerte, était absolument lacérée, à une dizaine d'endroits, avec un cutter." L'une des pièces préférées de Julien Doré avait donc pâti de sa décision. Mais le chanteur ne s'est pas laissé faire et s'est vengé. Il s'est servi de la même "arme" pour "emballer quelques affaires de cette jeune femme" : "C'était une époque très passionnée et une fin d'histoire tout aussi passionnée, mais cette veste lacérée, je m'en rappellerai toute ma vie."

La passion pour son garçon

Les temps ont bien changé depuis cette terrible histoire de coeur. S'il y a désormais une seule personne pour qui Julien Doré est désormais prêt à tout, c'est son fils. On ignore qui partage la vie de l'artiste et lui a donné son premier enfant mais l'interprète de Moi, Lolita s'en donne à coeur joie depuis qu'il est papa. "Je me dois d'essayer de transformer, à ma toute petite échelle, ce monde dans lequel il va grandir et qu'un jour je quitterai. Et d'essayer d'être à la hauteur de cette main qui est la sienne que je tiens, jusqu'au moment où nos deux mains se laisseront aller l'une et l'autre, déclarait-il dans l'émission Les rencontres du Papotin. Aujourd'hui j'ai la chance d'être papa, et je dois tout faire pour que cet enfant soit heureux." Peut-être commencera-t-il par lui déconseiller de larguer sa moitié à la Saint-Valentin.