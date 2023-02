Diaporama : "Lacérée avec un cutter" : Julien Doré et sa pire Saint-Valentin, un souvenir tranchant qu'il préfèrerait oublier

Un souvenir impérissable pour celui qui fut bien plus triste de perdre sa veste que sa chérie : " C'était une époque très passionnée et une fin d'histoire tout aussi passionnée, mais cette veste lacérée, je m'en rappellerai toute ma vie." Exclusif - Julien Doré, après avoir lancé une tombola au profit des sinistrés de la tempête Alex qui a frappé les Alpes-Maritimes, fait un point presse au siège du Secours Populaire 06 à Nice le 23 novembre 2020. Sa tombola lancée le jeudi 19 novembre sur www.karmadon.org, a déjà récolté 340.000 euros qui seront intégralement reversé au Secours Populaire qui aura la charge de répartir l'argent dans les différentes vallées touchées en fonction de leurs besoins. Le chanteur voulait se rendre compte par lui-même des besoins les plus urgents à apporter, pour cela il s'est rendu sur place, tout le week-end, dans les villages touchés par la catastrophe. C'est à Saint-Martin-Vésubie que Julien Doré, enfant, passait ses vacances dans le chalet de sa Grand-Mère. Il y a composé et enregistré les chansons de son album "&" ( Esperluette ). © Bruno Bebert / Bestimage © BestImage, Bruno Bebert / Bestimage

