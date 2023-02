"Le pauvre !" : Iris Mittenaere révèle pourquoi son fiancé Diego El Glaoui était absent à son anniversaire royal

Masquée et vêtue d'une robe on ne peut plus sexy, Iris Mittenaere a fait sensation à l'occasion de son trentième anniversaire célébré samedi 18 février 2023. Comme une reine dans son palais, l'ancienne reine de beauté a organisé une immense soirée au Château de Ferrières, en région parisienne. Pour l'occasion, elle a mis les petits plats dans les grands et a pu compter sur la présence de tous ses proches... ou presque. En effet, les fans de la brune incendiaire ont pu constater qu'une personne très importante manquait à l'appel : son fiancé Diego El Glaoui.

Pour éviter les mauvaises rumeurs, celle qui a été élue Miss France 2016 puis Miss Univers 2016 a tenu à dévoiler les raisons de cette étrange absence sur son compte Instagram. Lundi 20 février 2023, deux jours après la grande soirée, elle s'est emparée de son téléphone et a informé ses abonnés. "Merci à chaque ami, chaque membre de ma famille présent pour ce moment magique et hors du temps ! Diego tu nous as manqué mon amour... Malade au mauvais moment le pauvre ! Je reviens vite prendre soin de toi. Heureusement que nous avions déjà fêté mes 30 ans ensemble mais on se rattrapera niveau fête !", a-t-elle écrit en légende d'une photo de son repas. Ainsi, l'heureux fiancé de l'ancienne Miss Univers était malade au moment de cette splendide soirée. Il n'a donc pas pu assister aux festivités pour son plus grand malheur et celui de sa belle.