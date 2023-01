"Le plus gros scandale, c'est Goldman premier" : Jean-Jacques Goldman encore visé par des critiques acerbes

Le 30 décembre 2022, le Journal du Dimanche a dévoilé le classement des personnalités préférées des Français. Pour la 12e fois, Jean-Jacques Goldman est à la première place du Top 50 devant Thomas Pesquet et Omar Sy. Un positionnement difficile à comprendre pour l'animateur de TPMP People, Mathieu Delormeau. "Le plus gros scandale, pardon hein. Le plus gros scandale c'est Goldman premier, s'est-il étonné dans son émission du samedi 7 janvier 2023. Personne l'a vu depuis 20 ans et le mec reste premier. On l'aime pourquoi ?"

"J'adore Jean-Jacques Goldman mais il vit à Londres, il prend deux millions d'euros par mois qu'il touche de la Sacem, il est chez lui il fout rien. Encore s'il les donnait à une association et tout, mais il est chez lui, il fout rien et il est premier. L'Abbé Pierre était premier, mais il consacrait sa vie aux autres. Mais Goldman qu'est-ce qu'il a fait cette année pour nous ?, a ajouté l'acolyte de Cyril Hanouna. La conclusion c'est que quand on ne te voit plus, les gens t'aiment."

Contrairement à ce que dit Mathieu Delormeau, Sophie Bazou (bénévole et régisseuse des Enfoirés) avait confié à Télé Star que le chanteur s'était énormément investi dans l'association et qu'il était tout à fait légitime qu'il prenne sa retraite artistique. "Ce n'est pas comme s'il n'avait rien fait pour les Restos pendant trente ans. S'il a envie de prendre sa retraite, ça se respecte. Il n'y a pas de forcing", avait-elle ainsi confié en 2021.

Installé à Londres avec sa femme et leurs trois filles, l'artiste n'a pas donné de concert solo depuis 2004, et sa dernière participation aux Enfoirés remonte à 2016. "Il me dit : 'Tu ne peux pas savoir comment je suis heureux. Je vois mes enfants, c'est hyper important, je suis tout le temps avec eux !'", racontait en 2021 Jean-Pierre Janiaud, son ingénieur du son, dans Un jour un destin.

Goldman premier, un autre animateur s'étonne

Lors de la sortie du nouveau classement du Journal du dimanche, un autre célèbre animateur s'était étonné de la première place, encore, de Jean-Jacques Goldman. Pour Michel Denisot, elle n'était pas méritée... "Si tu ne dis rien tu peux devenir personnalité préférée des Français qui pensent que tu penses comme eux", avait-il écrit sur Twitter, avant de supprimer son message.

Justement parce qu'il continue de se préserver dans le silence, Jean-Jacques Goldman doit bien se moquer de tous ces commentaires qui le visent... Le plus important reste l'amour éternel que le public lui porte.