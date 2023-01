"Les jambes de dingue de Kate" : Un discours du prince Harry censuré par son ex ? Il met les choses au clair !

S'il dézingue beaucoup son frère dans Spare (Le Suppléant), son autobiographie sortie ce mardi 10 janvier, et qu'il semble vouloir régler ses comptes avec la famille royale dans son ensemble, le prince Harry y révèle aussi de jolis moments de joie. Et l'un d'entre eux concerne le mariage de son frère avec Kate Middleton, le 29 avril 2011, pendant lequel il a été au plus près du couple.

A tel point que son frère lui avait demandé de faire un petit discours lors de la cérémonie, comme cela arrive régulièrement, un speech auquel la presse n'a pas eu accès mais dont certains extraits avaient tout de même été révélés par la presse. Du moins, c'est ce que l'on croyait : dans son livre, le fils cadet du roi Charles nie toutes les "indiscrétions" en bloc.

"Un ramassis de conneries"

"La presse avait largement parlé de ma préparation pour cette introduction, se rappelle-t-il. J'avais soi-disant appelé Chels [Chelsy Davy, son ex-petite amie, ndlr] pour tester quelques phrases et, même si j'avais été agacé qu'elle me censure une mention 'des jambes de dingue de Kate', j'avais finalement cédé. Un ramassis de conneries"

"Je n'ai jamais appelé Chels pour avoir son avis ; nous n'avions plus de contacts réguliers, raison pour laquelle Willy m'a consulté avant de l'inviter. Il ne voulait pas que l'un ou l'autre se sente mal à l'aise" révèle-t-il. Alors, pas de blague sur les jambes de sa belle-soeur ? Pourtant à l'époque, tous les deux étaient particulièrement proches. Quelques lignes plus haut, Harry le confie d'ailleurs : il considérait Kate comme "la soeur qu'il n'a pas eu". Les choses ont bien changé aujourd'hui, puisque la mère de George (9 ans), Charlotte (7 ans) et Louis (4 ans) est l'une de ses cibles privilégiées...

En tout cas, le prince Harry raconte qu'il a finalement "surtout improvisé", pendant son discours, racontant même "quelques blagues" osées et sortant un "string doux et poilu" pour illustrer son propos. Provoquant d'ailleurs "un grand éclat de rire gratifiant" ! Avant de terminer sur une "note sérieuse" : un hommage à leur mère, Lady Diana.

"Combien elle aurait adoré être là. Combien elle aurait adoré Kate, et adoré voir l'amour qui vous lie tous les deux. J'ai prononcé ces mots sans lever les yeux. Je ne voulais pas risquer de croiser le regard de Papa ou de Camilla – et moins encore celui de Willy. Je n'avais pas pleuré depuis les obsèques de Maman et je ne comptais pas craquer aujourd'hui", écrit-il, dans une fin de chapitre plus qu'émouvante.