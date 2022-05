"Ma mère a pleuré à cause de lui !" Vaimalama Chaves règle ses comptes avec Matthieu Delormeau

Écoeurée par les propos de Mathieu Delormeau qui affirmait sur le plateau de TPMP en février 2019 qu'elle était une "Miss à Buzz", Vaimalama Chaves confiait avec beaucoup de tristesse lors d'une interview avec Jordan de Luxe qu'elle en voulait énormément au chroniqueur. "Il a déblatéré pas mal de choses vraiment sales, je m'en fiche. Par contre, quand ma mère a pleuré à cause de ça, quand beaucoup de personnes se sont senties sales à cause de ça, j'ai trouvé ça vraiment très petit, très déplacé" révélait-elle ajoutant même qu'elle était prête à en découdre avec l'acolyte de Cyril Hanouna, "La prochaine fois qu'on doit se voir on aura des choses à se raconter et on aura des choses à se dire hors caméra donc Matthieu je t'invite à prendre contact avec moi qu'on puisse échanger à ce sujet".

Ignorez ceux qui n'en valent pas la peine

Le 30 avril 2022, l'ancienne Miss France qui a fait la préface du livre Orgasmes et Préjugés a de nouveau été interpellée par un internaute sur Instagram lui disant que Matthieu Delormeau l'avait à nouveau clashée dans l'émission TPMP People du 30 avril 2022. Amère, elle a répondu : "C'est drôle parce que quand j'ai été invitée il y a deux semaines pour sa chronique et que j'ai dit non, on m'a dit "Mais il vous adore" M'aurait-on menti ? Ou a-t-il simplement besoin de ce qui lui manque... un minimum d'intégrité, d'intelligence et de respect ?" Plus pondérée, elle a ajouté : "Non allez, en vrai je m'en fiche. Le seul avis qui compte est celui des gens qui comptent. Faites pareil. Ignorez ceux qui ne valent pas la peine d'être considérés".

Ouah c'est super méchant !

Sur le plateau de TPMP People du 30 avril 2022, Matthieu Delormeau a découvert avec étonnement les propos de Vaimalama Chaves. Ne se souvenant absolument pas d'avoir critiqué l'ancienne reine de beauté dans le passé, il s'est par ailleurs étonné que ses propos aient à ce point blessé sa maman. "Ouah c'est super méchant ce que j'ai dit c'est pour ça que sa mère a pleuré ?" a-t-il indiqué (avec très peu de tact). Pour terminer, il a fini par demander pardon à Vai, ainsi qu'à sa maman. "Si j'ai blessé sa maman je m'en excuse, je n'ai pas le début d'une idée de ce que j'ai pu dire de mal sur elle" a-t-il révélé.