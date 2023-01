"Main au cu*", "soirée trop arrosée" : Zazie se positionne sur Me Too, un avis très tranché

Les réseaux sociaux ont leurs mauvais côtés mais de très bons aussi. A l'automne 2017, ils ont notamment permis de libérer la parole de nombreuses femmes réduites au silence de trop longues années. Quelque temps après la révélation de l'affaire Harvey Weinstein, magnat du cinéma accusé par de nombreuses victimes d'agressions sexuelles, des internautes se sont servies des réseaux sociaux pour faire part, à leur tour, des atrocités commises sur leur personne par des hommes de pouvoir, se servant de la vulnérabilité et de leur statut pour forcer les femmes à les satisfaire sexuellement.

S'il est évident que la naissance du mouvement et la libération de la parole a permis à de nombreuses femmes d'obtenir justice, certains spectateurs déplorent que les choses aient pris une telle tournure et que la moindre action, pouvant parfois relever d'une maladresse, fasse l'objet d'une poursuite en justice. Interrogée sur la question, Zazie, Isabelle de Truchis de Varennes de son vrai nom, fait comprendre que, pour elle, certains cas de figure sont à prendre avec des pincettes : "Est-ce qu'on a accepté un truc qu'on n'aurait pas dû accepter ? Moi, un mec qui me met la main au cul dans une soirée trop arrosée, je ne vais pas lui faire un procès" confie-t-elle dans le portrait que lui a consacré Le Monde.

La coach de The Voice avoue au passage avoir vécu des situations glaçantes au cours desquelles tout a failli basculer. Seule dans un parking face à trois hommes aux très mauvaises intentions ou coincée dans un ascenseur avec un homme qui menaçait de la tuer si elle ne lui faisait pas de fellation, Zazie s'est découvert une âme de guerrière et de survivante dans des situations d'urgence : "Je me suis transformée en fauve, je ne savais pas que j'avais ça en moi."

Zazie, mère inquiète pour sa fille

La donne a changé et la légèreté a laissé place à l'inquiétude avec la naissance de Lola, sa fille de 20 ans née de son histoire avec Fabien Cahen. Zazie le confesse, si elle n'a pas peur du danger, elle se doit de le confronter : "Je me dois de rester un peu en vie. Mais j'ai un bon radar pour le danger. Moi qui ai voyagé seule un peu partout dans le monde - à l'époque, on pouvait... Je crois que ça repose sur ma confiance dans l'autre. Qui est aussi une confiance en soi." Espérons pour elle que Lola ait hérité de cette faculté !